不在籍投票法協商 中選會：若選務不可行如空中樓閣

民眾黨團今天(15日)召集朝野協商，討論民眾黨團提出的「不在籍投票法」草案，中選會代理主委吳容輝表示，推動不在籍投票的前提是不能影響選務的可行性，也不能影響選舉結果的公正性及可被信賴，否則再好的法令都如同空中樓閣，沒有意義。由於朝野意見分歧，會議主席、民眾黨團總召黃國昌裁示，後續按照立法院相關議事規則處理。

民眾黨團提出「不在籍投票法」草案，明定民眾可以採取移轉投票及指定場所投票進行投票，適用的選舉包含總統、副總統選舉及罷免；中央公職人員選舉及罷免；全國性公投；地方公職人員選舉及罷免。該草案在去年12月12日於立法院會逕付二讀並交付協商。

廣告 廣告

民眾黨團總召黃國昌15日召集朝野協商，民眾黨團副總召張啓楷期待本會期儘速三讀通過不在籍投票法草案。不過，民進黨團書記長陳培瑜指出，包括國民黨立委鄭天財、牛煦庭等多個立委提出的修法草案，仍在委員會審查，以及民進黨團也提出增訂民主假的「強化民主投票促進法」草案，上述法案都不應該被丟包處理。國民黨立委許宇甄則認為，現階段社會共識仍有不足，建議繼續協商，待凝聚共識後再推動。

與會的中選會代理主委吳容輝表示，不在籍投票確實增加民眾投票的可及性和便利性，但前提是不能影響選務的可行性，也就是不能影響選舉結果的公正性及可被信賴。

吳容輝指出，全面實施不在籍投票具有風險，他舉2026年地方選舉為例，預估屆時有8,896種不同選票，若實施移轉投票，由於選務極為複雜，將使選務負荷量過大，造成選務混亂。因此，從政策面來看，移轉投票雖可以減少社會成本，但若缺乏選務的可行性，再好的法令都如同空中樓閣，沒有意義。

吳容輝並建議先推動公投不在籍投票，了解需要改善的面向，經改善後，再推動選舉不在籍投票。

朝野經過兩輪發言，會議主席黃國昌裁示，由於無法取得結論，後續按照立法院相關議事規則處理。(編輯：宋皖媛)