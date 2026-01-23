不在籍投票爭議大！張惇涵送報告書給黃國昌酸：放心，非密件可帶出去看

記者詹宜庭／台北報導

行政院秘書長張惇涵今（23日）率領7位中選會被提名人拜會民眾黨團。張惇涵表示，因為朝野政黨對不在籍投票有許多討論與提案，立法院將於下周一安排相關公聽會，中選會早在去年11月17日便已發函給全國22個縣市的選委會，請各地就不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見，這些意見他已彙整完畢，提供民眾黨團參考。而在拜會尾聲，張惇涵還親自將這份報告書交給民眾黨團，並酸說「這真的是報告，請黃國昌放心，它不是密件，可以帶出去看。」

行政院去年提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

張惇涵表示，今天主要有三件事要向民眾黨團報告。首先是介紹7位被提名人；其次，他今天確實帶來一份報告，因為朝野政黨對不在籍投票有許多討論與提案。立法院將於下周一安排相關公聽會，中選會早在去年11月17日即發函給22個縣市的選委會，請各選委會就不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見，他已經將這些意見已彙整完畢，提供民眾黨團參考，以利朝野在審議相關法案時，能更充分且理性地討論。

張惇涵接著指出，第三點是針對年底將舉行的縣市長選舉，目前已有包括各政黨已提名、或尚未提名但已有立委表態參選的縣市在內，總數至少20人。距離九合一選舉不到10個月，他誠摯呼籲朝野能就人事同意權審查進行協調，依照立法院審查機制，讓中選會人事案能順利通過。

拜會尾聲，張惇涵親自將報告書送給民眾黨黨團，並酸說「這真的是報告，請黃國昌放心，它不是密件，可以帶出去看。」

