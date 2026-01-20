不在籍投票爭議大！經民連喊話民眾黨懸崖勒馬：先審中選會人事

記者楊士誼／台北報導

經民連、台灣綠黨、時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟呼籲，應暫緩不在籍投票修法，先處理中選會人事案。（圖／經民連提供）

民眾立院黨團提案《不在籍投票法》草案先前逕付二讀，並於15日舉行協商，最快將於23日闖關表決。台灣經濟民主連合與多個小黨組成的「台灣前進陣線」今（20）日呼籲民眾黨懸崖勒馬，立法院應緩議《不在籍投票法》草案，先審查中選會人事案，待新一屆中選會產生後，聽取新任中選會之可行性檢討報告，再來審議《不在籍投票法》。

經民連智庫召集人賴中強指出，去年立法院通過的原住民不在籍投票，總選舉人數只有43萬餘人，而且只適用於山地原住民立委與平地原住民立委選舉。但民眾黨的《不在籍投票法》要推動所有選舉及公投的全面不在籍投票。以年底九合一大選為例，全面不在籍投票意味著全國1,954萬選民都可以申請從 1 萬 7 千多個投票所移轉至其他 1 萬 7 千多個投票所投票，而且涉及8 896種選票（一個選區就有一種選票）的申請移轉、列造名冊、移交點交、領票、開票、計票、統計 ，其複雜程度與所需人力，遠遠超過原住民立委選舉。

廣告 廣告

賴中強指出，依照民眾黨草案，選民僅需於投票60日前「書面申請」並「送達」戶籍所在選舉委員會，即可不在籍投票。他認為，此漏洞極其危險，若有心人士冒名刻印，選民本人直到投票當日才發現投票權已被移轉他處，將產生大量糾紛。 賴中強強調，若此版修法通過，賄選集團不用扣身分證或花錢，只要針對對手的優勢選區，進行大量「冒名移轉申請」，即可實質剝奪投票權，而且沒有金流，難以追查行為人。

賴中強進一步指出，民眾黨為了去除人民對電子投票及郵寄選票的疑慮，一再強調其版本是保守、謹慎的實體選票移轉不在籍投票。然以九合一大選為例，8896種實體選票的運送，點收難度高。即使以縣市選委會為單位，22縣市選委會選票運到其他21縣市，就有462組運輸路線要處理。此外在民眾黨的草案下，每個投開票所最多有8896種選票，開票絕對不只有一天，勢必影響到人民對選舉的信任。

台灣基進秘書長吳欣岱則強調，中國介選從來不只是假訊息干擾，同時還是透過炒作選舉爭議、破壞制度公信力，讓人民不再相信投票結果。台灣的制度公開、透明、可監督，是國際公認的模範生，去年韓國大選就因提前與海外投票亂象，引發社會質疑，民間甚至出現「只要台灣式人工記票」的訴求。世界在學台灣，台灣卻要倒退，完全沒有必要。且不在籍投票勢必衝擊現有流程，增加登記、運送、保管風險，在偏鄉更可能破壞秘密投票原則，而台灣沒有投票率過低問題，沒有必須為了提升投票率犧牲制度安全。

吳欣岱認為，如果要降低青壯年返鄉負擔，可以提供交通補助、抵稅或優惠措施，而不是引入制度破口。她也指出，韓國大選期間，出現中國疑似偷拍投票、代理投票的爭議，難道中國會放過台灣？ 深化民主不在於「方便投票」，而在於公民親手投入選票，共同承擔未來。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯表示，綠黨支持「國內移轉投票」，但反對把超高風險的制度，塞進人事不齊、責任不明的選務體系裡並期待它不出事。他舉例，如戶籍在恆春鎮墾丁里的年輕人，申請在新北新莊投票。該投開票所可能只有唯一一張來自「墾丁里」的選票。一亮票，大家不只知道「選票來自墾丁里」，還會同時知道他投給誰，憲法保障的秘密投票原則因此被違反，那是不是又是違憲的法律？

甘崇緯指出，九合一大選中，台灣光是村里就有近8000個，加上原住民族投票，全台選票組合接近九千種。因此移轉投票制度必須有相當多的考慮，應該要經過公聽會、內政委員會與中選會完整溝通，若非如此，這會讓台灣引以為傲的選舉制度毀於一旦。

小民參政歐巴桑聯盟媒體公關部主任徐鶯慈指出，台灣的民主投票花了很長時間，經歷多次衝突和改善，才讓人民慢慢相信手中的那一票真的有價值。也正因為走過歷史才更不希望再重演一次「中壢事件」。在討論投票制度是否調整時，才會一直提醒要更謹慎。但令人擔心的是，現在連中選會人事都還沒有完成審查，也還沒有專業評估，卻要推動全面不在籍投票。

徐鶯慈認為，與其是降低門檻，其實比較像要大家接受風險不明、責任不清的制度。小歐盟支持改善投票制度，但改善不是只有一條路。無論是移轉投票、投票假等方式，都應該優先選擇不拉長選務流程、不增加制度風險的做法，而不是一次把民主制度推到高風險狀態。

時代力量發言人鄭宇焱指出，他們支持「移轉投票」，但必須建立在嚴謹的行政配套與技術準備之上，確保每一張選票能公正、安全地紀錄。此外也呼籲立法院在修法落實移轉投票前，應優先處理中選會人事審查。讓新任團隊帶領專業選務同仁來到立法院，針對法案實質內容與執行細節，進行充分且透明的討論。他也強調，任何新制度的第一次落實，都直接影響大眾對該制度的信心。唯有確保「投、開票」萬無一失，移轉投票才能走得穩、走得遠，真正成為台灣民主的驕傲。

更多三立新聞網報導

經民連批眷改條例「圖利有錢人」：羅智強選區8個國宅佔比最高

賴中強律師：羅智強眷改2.0是劫貧濟富，不是居住正義！

成功國宅也算「老舊眷村」！？律師怒轟國民黨修法「圖利天龍國有錢人」

淬鍊台灣人抗敵意志！律師：你若還相信民主，請不要嘲笑大罷免大失敗

