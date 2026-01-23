不在籍投票爭議》攜22縣市意見報告 張惇涵酸黃國昌：放心 非密件可帶出

行政院秘書長張惇涵（左8）率7位中選會被提名人赴民眾黨團拜會。 圖：民眾黨團 / 提供

[Newtalk新聞]

行政院秘書長張惇涵今（23日）上午率中選會7位被提名人拜會民眾黨團，對於不在籍投票爭議，張惇涵指出，今天帶了中選會去年發函22縣市選委會就不在籍投票的書面意見報告，提供給民眾黨團參考，張還當場酸近日將國防機密資料攜出惹議的民眾黨團總召黃國昌，「放心，它不是密件，可以帶出去看！」民眾黨團主任陳智菡則反嗆，民眾黨常向政院調資料調不到，期待未來黨團依法提出申請的索資，也都能夠公開透明。

廣告 廣告

張惇涵、副秘書長阮昭雄上午偕同中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯及5位中選會委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義，赴民眾黨團拜會。

張惇涵指出，他有三件要向大家報告的事，先一一介紹7位被提名人，並提到今天真的有帶報告來，因朝野都對不在籍投票有許多討論跟提案，那下週一立法院安排公聽會，中選會去年11月17日發函縣市選委會，請各選委會就不在籍投票、公投綁大選等提供書面意見，這邊是匯集22縣市的意見，提供給民眾黨團參考，也可讓朝野之間審議相關法案時，能更充分、理性的討論。

張惇涵說，因黃國昌要選新北市長，以新北市選委會回覆稱在現行狀況下，有很大的困難、不可行的，提供22縣市意見給大家參考。

張惇涵表示，稍微算一下，立委要參選縣市長的人，包括各黨已提名的縣市，還有還沒提名但立委已表態的縣市，立委總數大概至少有20人，包括黃國昌、副總召張啓楷在內，距離年底九合一選舉不到10個月，誠摯呼籲朝野能就未來人事同意權的審查，依立法院審查方式盡快順利通過，讓選舉能如期順利、圓滿的展開及結束。

游盈隆提到，今天來這裡是有很重要的任務，希望中選會這次人事同意權的審查，經過立法院相關程序後，能獲得立法院跨黨派一致的支持，因在這之前賴清德總統、行政院長卓榮泰已釋出很大的善意，從過去單方面決定，那到最近這次請在野黨推薦人選，然後組成這次的7位提名人。

游盈隆指出，如果立法院能在嚴格審查後，投票通過，將會是最近綠藍白政治板塊激烈碰撞之後，社會期待中選會能很快順利地能夠回到健康的狀態，這會是立法院的一小步，但是台灣民主的一大步。

最後，張惇涵說，他要把這份22縣市各選委會書面意見彙整報告，送給民眾黨團，「真的是報告，那也請黃國昌總召跟主席放心，它不是密件，可以帶出去看！」

陳智菡則拿起麥克風反擊，樂見行政院跟政府機關把公開資訊盡量公開，可做到公共參與，也要跟張惇涵陳情一下，民眾黨團經常跟行政院調資料，結果回來都是恕難辦理，因資料都卡在部會首長的手上，造成下面承辦也很痛苦，因為這些公開資訊理應要公開給全民檢視，今天很高興能收到這一份，也期待未來黨團依法提出申請的索資，也都能夠公開透明。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德知道國民黨有沒有介入台南初選 徐國勇：民調沒任何問題

美撥11.5億美元挺台？黃國昌：感謝 但要討論的是1.25兆國防特別預算