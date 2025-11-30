不在籍投票綠提多放一天假 林沛祥：應參考他國經驗

立法院藍白持續推動「不在籍投票法草案」立法，民進黨立院黨團提出投票日及前一日均放假反制。國民黨立委林沛祥表示，放假當然所有民眾都歡迎，但民主先進法治國家都有不在籍投票，與其創立一個新的先例，不如去了解其他國家如何落實不在籍投票。（徐佑昇攝）

立法院藍白持續推動「不在籍投票法草案」立法，民進黨立院黨團提出「強化民主投票促進法草案」反制，主張選舉、罷免及公投投票日及其前一日均放假一日。國民黨立委林沛祥30日出席國民黨黨慶活動表示，放假當然所有民眾都歡迎，但民主先進法治國家都有不在籍投票。他認為，與其說創立一個新的先例，倒不如去了解過去其他國家如何落實不在籍投票。

藍白推動不在籍投票修法，綠營擬提出投票前一天多放一天假反制。對此，林沛祥今日出席國民黨基隆市黨部黨慶活動時回應，放假這件事情當然所有的民眾都會歡迎，但是他認為其他民主先進法治國家，他們都有所謂的不在籍投票，而且也是相當的成功。

林沛祥說，與其說創立一個新的先例，倒不如去了解過去為什麼其他國家，他們針對這些辛苦的人，如何使用不在籍投票。

林沛祥強調，雖然每個地方國家國情不同，但台灣的民主化相對其他國家是比較緩慢的，「所以這一點來講，我覺得見賢思齊」，可以好好考慮一下不在籍投票怎麼樣落實，讓所有人都能好好投票。

