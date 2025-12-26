不在籍投票試金石！原住民中央、地方選舉可申請移轉投票 總統大選還不行

823公投。李政龍攝



原住民不在籍投票先行！立法院今（12/26）三讀通過《公職人員選舉罷免法》修正案，原住民選民在規定時限內，以書面向戶籍所在地之戶政機關申請移轉投票，可至不同縣市進行投票。

不過，《選罷法》僅限中央、地方公職人員，《總統副總統選舉罷免法》尚未修正，因此，原住民投票選總統時，仍須回到戶籍選區投票。

另外，修正案也通過，原住民立委缺額時，應比照一般選區立委，於三個月內進行補選，刪除原先缺額未達1/2以上就不補選的規定。

