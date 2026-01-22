「不在籍投票」不同調！ 白：續爭支持 藍：兩黨有很多溝通

台北市 / 綜合報導

現任立委從2024年上任以來，藍白在諸多法案與議題上都有合作。不過近期民眾黨想推不在籍投票，但黨團協商時，不僅民進黨反對，國民黨也保守表示還要等待社會共識，對此，民眾黨黨團總召黃國昌今(22)日表示，會持續爭取其他政黨支持。 立法院國民黨黨團書記長 羅智強則說，藍白在各項法案有很多溝通討論。

振臂高喊口號藍白立委展現一致立場，站C位的就是兩黨黨團總召，從2024年上任以來，他們在多項議題法案合作，但近期卻有些不同調，民眾黨近期造勢，2026地方選舉年，擁有不少年輕選民支持的民眾黨，力推「不在籍投票法草案」。

就是因為部分國民長年在外地就學工作等因素，導致無法投票，進一步來看草案中包含兩種方式，移轉投票與指定場所投票，但國民黨立委認為，移轉投票因為可以跨縣市投票，涉及各地選委會造冊以及戶籍與選務系統對接等，所以對此持保留態度。

立法院民眾黨團總召黃國昌說：「針對國內移轉投票的部分，我們會持續地來爭取國會其他政黨，其他委員的支持。」立法院國民黨黨團書記長羅智強說：「國民黨跟民眾黨我們對於法案，都會有很多的溝通跟密切地相互的討論，那有共識然後有一些想法之後，如果要繼續推動法案的話會跟大家說明。」

羅智強回完這個問題，沒過幾秒就準備起身離開，畢竟在藍白合主旋律持續進行，任何可能誤傷友軍的發言都得謹慎，但藍白的不同調還不僅如此。國民黨立委游顥等人，提出「不當黨產」修正案，擬將救國團與婦聯會，排除在「黨產條例」適用範圍，黃國昌先前也說，針對黨產條例修法，民眾黨團還在進行內部研議跟討論。

話說的保守，但現實就是黨內不完全同意，從一片和諧到逐漸有些意見不同，林林總總也讓未來藍白合增添更多不確定性。

