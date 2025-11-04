「不在籍投票」助長中共介選？民眾黨曝轉移投票範圍：民進黨一言不合就抹紅

國民黨與民眾黨推動不在籍投票，民眾黨今（4）日在臉書粉專發文指出，其長期倡議「國內移轉投票」，在台澎金馬範圍不必回到戶籍地就能投票，但民進黨一言不合就抹黑抹紅，民進黨立委吳思瑤、林楚茵等人稱這是「助長中共介選」，執政黨連基本的投票權利都要剝奪。



民眾黨表示，每一位選民都是寶貴民意、每一張選票都至關重要，但對於許多在異地工作、生活的民眾來說，卻往往無法在投票日輕易地排休、返鄉投票。不僅要花費大量時間與金錢交通往返、更直接影響到人民參與民主的權益。



民眾黨提到，因此「國內移轉投票」正是民眾黨長期倡議的改革，在台澎金馬的地區範圍，不必回到戶籍地就能投票，提升民眾的便利性，保障公民的投票權。甚至看看鄰近的日本，更早已在海外實施投票制度，今年更在台灣設立投票所。



民眾黨說，但無奈執政黨行事作風依舊不變，阻礙國家進步、阻擋年輕人行使公民權，一言不合就抹黑抹紅，民進黨立委吳思瑤說這是「助長中共介選」；民進黨立委林楚茵也發文質疑，在野黨是直接「袒胸露背」，歡迎中國介入台灣選舉嗎？近期更是社群網軍大舉出沒，刻意將「國內移轉投票」扭曲成境外介選的投票機制。



民眾黨批，令人困惑的是，過去已經多次澄清國內移轉投票範圍就是在台灣，「完全不涉及海外」，更與所謂「中共介選」徹底無關，如今竟然又有大量抹紅文字出現在大眾視野，是民進黨又在考驗人民的識讀能力；還是繼續認知作戰，趕著年底把網軍預算花得一塊不剩？真正的民主應該保障每位公民的投票權，而不是讓制度成為剝奪人民權利的藉口。

