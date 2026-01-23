不在籍投票 游盈隆樂見其成

行政院祕書長張惇涵（右四）23日率中選會委員被提名人黃文玲（右起）、副主委被提名人胡博硯、委員被提名人陳宗義、主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇子喬、蘇嘉宏前往立法院，拜會立院3黨團。（姚志平攝）

行政院祕書長張惇涵23日率7位中選會被提名人拜會立院朝野黨團，除民進黨團表態支持被提名人選外，藍白兩黨也未有太大反彈，肯定賴政府首度以政黨提名的方式決定人事案，建議未來大法官及監察委員人選也可考慮比照辦理。中選會主委被提名人游盈隆則表態對民眾黨團提出的不在籍投票樂見其成，但要謹慎以對；而針對朝野共決人事的模式，他也直言能讓台灣民主跨出一大步。

行政院去年提名游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬等人，被提名為委員。

由於游盈隆不時發表針砭民進黨言論，被提名為主委時一度引發黨內不滿，但民進黨團幹事長鍾佳濱昨表示，被提名人到民進黨團拜會，大家都是待之以禮，立院下周進行中選會委員被提名人的審查程序，「黨團會支持行政院的名單」。

國民黨團書記長羅智強表示，前中選會主委李進勇完全聽從黨意，立法院通過的公投案，依法中選會是不可以審查的，遑論拒絕辦理，希望這屆中選會的被提名人們，好好看看《公投法》的規定。

民眾黨立委張啟楷也指出，不在籍投票在東南亞國家已經實行，台灣身為科技國家，應跟上其他國家的腳步。張也提到，政院願意讓在野黨推薦中選會委員人選，呼籲賴清德總統及行政院長卓榮泰提名大法官及監察委員人選時，也能邀請各黨團推薦。

針對民眾黨對於不在籍投票的訴求，游盈隆回應，許多先進國家已採取不在籍投票，但台灣沒有此經驗，他樂見其成，但要非常謹慎以對。

游強調，近期朝野頻頻碰撞，社會希望能回到健康狀態，此次中選會人事審查雖是立院的一小步，卻是現階段台灣民主的一大步，有信心獲跨黨派一致支持。