「不在籍投票」讓中國介選？ 中選會副主委被提名人：已把海外投票拿掉

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中選會副主委被提名人沈淑妃 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 韓國地方大選，因選票準備不足，引發爭議。對立法院在野黨提出的「不在籍投票」是否會讓中國介選，中選會副主委被提名人沈淑妃今(10)日接受審查說，「立法院在野黨提案不在籍投票，已經有把海外投票部分拿掉了，是沒有含括那一塊」，「至於有沒有中國介選，這可能還要....」。

立法院內政委員會今日審查行政院補提名3名中選會委員，分別是副主委被提名人沈淑妃，委員被提名人蔡維哲律師及法務部政次黃謀信。

廣告 廣告

民眾黨立委許忠信質詢沈淑妃時，肯定這三個被提名人比上次好的太多。並稱沈淑妃長期擔任法規會，並高興「總統應為行政院長）能夠提名你擔任中選會」。

對於南韓最近選舉出了什麼問題，沈淑妃說，選票印製不足，及與選舉投票制度有關，有開放海外投票，估計不夠精確，所以選務機關印製選票時自行決定印製比例不足。

許忠信則說，所以是海外投票問題。如果不擴充海外投票，問題就不那麼嚴重。他也認為台灣現在選票制度、選舉制度本質也受到肯定，如果有所變革，應該不會如南韓產生這個問題。

國民黨立委張智倫質詢沈淑妃，感謝沈對於國家40年的貢獻，「也很榮幸認識你，在這裡跟你請教」。也祝福她如果有機會擔任，要好好為台灣選舉事務貢獻經歷。

沈淑妃說，她今年一月屆齡退休，但對工作充滿熱情。所以，行政院徵詢時，她就很高興接受。

對於中選會的憲政獨立性，如果受到壓力如何拒絕，沈淑妃說，「擔任公職很久，我已經退休了，做什麼工作就要換了腦袋，要有那個樣子」，她也相信行政院應該不會干預。

對於不在籍投票制度，沈淑妃說，目前比就受信任是移轉投票方式，但九合一地方選舉，選票種類數千種，所以，希望從全國性公投先來做，再推行到其他選舉。

國民黨立委王鴻薇質詢時說，這次提名第一位沈淑妃是技術官僚，第二位則想法很多，但很難落實，第三位就是法務

對於去年大罷免，爭議性很多。包括沒有政治獻金法規範，行政院也提出修法，但卻沒有下文。

沈淑妃則說，「我贊成（罷免建立政治獻金）」，無論罷免方、被罷免方都有其需求納入政治獻金法，才有制度可以依循。她同意加速修法。

王鴻薇也說，對於韓國選舉爭議，但韓國選舉爭議來自選票不足，是致命與低級錯誤，但網路上極右派、在野黨支持者引身為中國界選遙遠，執法警察是中國假扮的謠言，並說立法院對不在籍投票修法，就是幫助中國介選。她詢問，立法院目前在野黨提案的「不在籍修法」是不是要讓中國介選。

沈淑妃說，「立法院在野黨提案不在籍投票，已經有把海外投票部分拿掉了，是沒有含括那一塊」。（王：所以不會有那個問題？）沈說，「至於有沒有中國介選，這可能還要....」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

韓國缺選票掀民怨！游盈隆：台灣選票印製以選舉人數為準與韓不同

利益情況已經「不一致」了! 范斯 : 不管以色列同不同意 美伊持續和平協議