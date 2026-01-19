不在美國生產記憶體將課100％關稅 南亞科:無赴美投資設廠計畫
〔記者洪友芳／新竹報導〕美國商務部長盧特尼克宣布，不在美國本土生產的記憶體廠商將面臨100%的關稅；南亞科(2408)今召開線上法說會，總經理李培瑛指出，目前南亞科沒有赴美設廠的計畫，因公司直接銷售美國的占比不大，但在增加中，未來才會審慎評估。
李培瑛並表示，目前DRAM市況供不應求，各區域需求皆佳，尤其以美國與中國較熱絡，美國偏需求高階產品、中國偏消費性應用；日本、韓國需求也強勁。南亞科暫無赴美設廠計畫，將持續評估對美直接銷售佔比的變化，短期不赴美設廠。對於台灣取得對美投資免除232關稅配額的條件，台美談判對半導體業影響，他說「這由台積電魏董事長回應較為合適」。
李培瑛也指出，DDR5 128GB RDIMM應用於雲端伺服器，南亞科盼望今年上半年啟動小量驗證，因今年總產能不增加、待新廠投片，出貨量有限。去年南亞科整體位元成長約超過50%，今年預期約年增逾10%。
力積電將銅鑼廠出售給美光，並預計2027年下半年量產DRAM，李培瑛認為，是否會對當年市況造成影響，還要看量產進度與產能規劃，無法直接評論。但他同時表示，世代設備差異大，製程轉移需設備與時間，預估對今年到明年上半年記憶體業影響不大。
更多自由時報報導
焦點股》南亞科、華邦電等記憶體廠不畏關禁閉 紛衝漲停
美100％關稅掃向記憶體 外媒點名華邦電、南亞科恐有致命麻煩
台灣成全球首獲美方晶片最惠國待遇！南韓怕爆 青瓦台急發聲明
飛機上「不要喝這種飲料」你會後悔的！空服員警告、營養師解答了
其他人也在看
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 9 小時前 ・ 5
獲利飆316%！大研生醫1拆10生效 新股今亮相「開盤鎖漲停」2關鍵曝光
保健品大研生醫（7780）受惠2025年營收、獲利雙雙創下歷史新高，在完成股票面額「一拆十」的資本調整後，今（19）日以新代碼「大研生醫*」正式恢復上市交易。由於入手門檻大幅下修，加上基本面強勢護航，股價一開盤即跳空直奔20.35元漲停鎖死，爆出逾3.3萬張天量，市場買氣很熱！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
記憶體越關越大尾！南亞科等8檔亮燈漲停 分析師：力積電相輔相成
記憶體多檔股票目前仍被關禁閉，但隨著美光再創新高，帶動今（19）日相關族群勁揚，截至上午9時40分，DRAM雙雄華邦電（2344）與南亞科（2408）買盤續熱雙雙亮燈，包括力積電（6770）等共8檔也來到漲停。摩爾投顧分析師林漢偉指出，力積電賣廠題材點火，與記憶體族群相輔相成，建議投資人目前仍可以續抱。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 1
下一個噴封測？報價看漲3成恐迎第2波 「這檔記憶體」猛飆31.5%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI需求強勁，近期記憶體相關個股股價表現也十分強盛，加上市場傳出調高記憶體封測報價的聲音，力成（6239）本週股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國巨強漲半根逼300元大關！分析師續看多曝「這樣買」
被動元件龍頭國巨（2327）今（19）日股價再度拉起漲勢，盤中一度觸及297.5元，漲幅高達5.1%。資深證券分析師謝明哲指出，雖然國巨股價逼近300元持續創高，然就趨勢來說應該還有空間，可沿著10日均線操作。Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 1
【台積電創富1】台積電創造多少富豪？身價破10億元股東2090人
台積電（2330）為台灣創造多少富豪？上周護國神山股價改寫1750元天價紀錄，16日終場收盤在1740元，只有持有600張以上的股東身價就飆破10億元，據集保結算所最新資料顯示，截至16日為止台積電共有2090位身價超過10億元以上的富豪股東，較一年半之前大增528人之多，令人咋舌。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 7
美光收購銅鑼廠點火！力積電跳空漲停、這「工具機大廠」挑戰7連漲 開盤36檔亮紅燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，截至上午9點30分暫報31,476.42點，漲67.72點或0.22%，開盤有36檔個股亮出紅燈，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台股創高日不是台積電最猛 記憶體全面暴走它直接封王！
台股16日大漲逾598點，突破3萬1千點大關，再創歷史新高。記憶體超級週期使股性活潑的記憶體股票如旺宏、華邦電、南亞科及群聯等等漲幅更勝台積電，收盤漲幅均逾5%，也連帶讓擁有記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）盤中上漲近3%，股價再創新高之外，也再度登上台股主被動式ETF漲幅之冠，與第二名拉出0.7%的差距。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
面板雙虎哭暈！外資本周大倒貨24.9萬張 低軌衛星「這檔」遭連4砍提款32億元
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股加權指數周五收在31408.70點，周線上漲1119.74點，漲幅3.70%。根據證交所公布籌碼動向，外資本周買超565.63億元。隨著A...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
玻纖布短缺引爆！「玻璃龍頭」單週漲破19%、猛拔2根漲停 訂單看到2027上半年
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI相關需求急增，市場傳出玻纖布嚴重短缺，預估至少會延續到2027下半年，就連科技巨頭蘋果與輝達、Google等都展開資源...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
金寶6天股價狂噴62%...創26年新天價 分析師這樣看
金寶（2312）今（19）日股價續燃，盤中一度衝上36.95元、漲幅達9.6%，短短6天股價狂飆62%，創下近26年新天價。運達投顧分析師陳石輝認為，金寶資金已經逐步在撤出，輪動至族群中其他如啓碁等個股，建議分批調節手中金寶持股，空手者則別追入。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 1
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 48
獨家》相信黃董！黃崇仁寫信給力積電員工透露賣廠秘辛
力晶集團的晶圓代工廠力積今天宣布與記憶體大廠美光科技（Nasdaq: MU）簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI），將以總價18億美元現金收購力積電銅鑼P5晶圓廠。被網友趣稱「相信黃董，過年就懂」的力積電董事長黃崇仁寫給員工一封信，強調銅鑼廠在正式合約簽定18個月內分階段轉讓給自由時報 ・ 1 天前 ・ 22
5飆股出列！外資最寵它！ 金寶「爽嗑雙題材」5天炸噴47.8%「注意1變數」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導護國神山台積電（2330）法說報喜股價衝高，加上台美關稅底定，台股刷新歷史紀錄，站上「三萬一」大關！老牌電子代工大廠金寶...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
1月ETF除息潮啟動 陸港經濟數據牽動台灣跨境投資判斷 美國房市、消費與PMI接力登場｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在1月ETF除息潮啟動，科技股高配息與投等債穩健收益並行；亞洲金融論壇登場在即，陸港經濟數據牽動台灣跨境投資判斷；以及美國房市、消費與PMI接力登場，台灣投資人關注景氣溫度變化。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 發表留言
手握全球8成市占！「HDI板龍頭」搭衛星題材創25年新高 投信單週豪撒31億元補貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（01/12～01/16）終場加權指數上漲1119.74點，漲幅3.7%，收在31,408.7點。根據證交所盤後籌碼，投信本週買進496.35...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
12月營收狂增25%！載板「這檔」搭AI伺服器、玻纖布題材飆歷史天價 攜力積電3檔量增價揚封王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受惠於全球AI伺服器擴建，ABF載板轉向高效能運算（HPC）領域，客戶在AI加速器、ASIC客製化晶片持續放量，需求量再度拉大，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股創高日！記憶體股集體暴衝 最大黑馬竟是它
記憶體超級週期，使股性活潑的記憶體股票如旺宏、華邦電、南亞科及群聯等漲幅更勝台積電，(16)日收盤漲幅均逾5%，台股當日大漲逾598點，突破3萬1千點大關，再創歷史新高。也連帶讓擁有記憶體權重，高達3成的台新臺灣IC設計（00947）收盤上漲3.2%，股價再創新高之外，也再度登上台股主被動式ETF漲幅之冠，與第二名拉出0.7%的差距。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
機器人準備起飛了！「傳動元件廠」單週漲逾1成 訂單穩健後市看俏
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導機器人股、傳動元件廠上銀（2049）受惠美國對台灣徵收的關稅定案，已由原先暫定的20%降至15%且不疊加，達成與競爭對手日本...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
力積電銅鑼廠賣美光點火！亮燈鎖死62元還有15萬張買不到 分析師：續抱
力積電（6770）宣布將旗下銅鑼廠以18億美元（約新台幣569億元）出售給美光，激勵今（19）日一開盤即跳空漲停，亮燈鎖死在62元，截至收盤，成交量為2萬3,730張，另外還有逾15萬張買不到；分析師建議，由於目前仍被關禁閉，走勢仍強勁，不建議投資人在此時獲利了結。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 16