不執行修惡版的《財劃法》？政院：一定會「依法行政」

行政院發言人李慧芝。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 立法院否決行政院所提的《財政收支劃分法》覆議案，行政院長卓榮泰日前撂話「不執行」，而藍白所提的停砍年金法案最快明（12）天三讀，外傳行政院也有意不執行。行政院發言人李慧芝今（11日）表示，行政院跟財政部一定會「依法行政」，政府絕不會做違法違憲的事。如果要執行再修惡版的《財劃法》，會造成政府違反《公債法》，行政院無法執行，也無法違法編列預算。

據了解，《財劃法》咨文已於12/5送抵政院，總統最遲要在12/15公布，外傳行政院長卓榮泰將副署、總統按時公布，但政院後續將不執行，但綠營內不少政治人物質疑，公布法律但不執行，是一種對抗憲政體系的行為。

廣告 廣告

李慧芝說明，行政院是憲政機關，首要任務是要守護憲政體制，對於立法公然違反《憲法》第70條侵害行政院的預算權，行政院沒辦法接受也無法認同。財政部長莊翠雲昨日也在立法院財政委員會說明，《財劃法》是財政基本法，行政院提出的版本是多次跟地方政府還有各界學者共同參與討論，是現行共識度最高的財劃法，希望立法院能儘速審議政院版的《財劃法》草案。

李慧芝強調，行政院跟財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，但政府絕對不會做違法違憲的事情。如果執行的話，會造成公務員違反《公債法》，「會造成政府違法的《財劃法》，行政院無法執行」。

此外，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，李慧芝說，目前持續盤點相關衝擊，但明年新興計畫如「4年1000億治水預算」等都會受影響，相關減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育租津貼、0到6歲國家一起養2.0等也都是政策亮點，希望明年能順利展開。距離今年僅剩20天，明年度中央政府總預算案已送入立法院4個月，希望立法院盡速審議，才能讓國家發展跟公共建設持續接軌。

媒體關注，行政院是否評估比照美國政府「關門」，藉此對在野黨施壓。李慧芝進一步說明，美國和台灣政府的制度不同，美國行政部門若未經預算授權將無法支出，而我國「預算法」則規定，預算即使無法在法定期限內完成審議，仍可動支前一年度必要經費，但仍呼籲立法院儘速審查。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

脫鉤「代理孕母」 政院拍板《人工生殖法》修正草案

2025人權日國際研討會台北登場 林明昕：面對過去「沉默不是選項」