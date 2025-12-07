不執行財劃法 卓揆恐涉抑留剋扣罪

行政院就《財劃法》提覆議遭否決，院長卓榮泰（右）決定不執行，引發挺台派不同意見，讓「賴卓體制」面臨考驗。（本報資料照片）

行政院提《財政收支劃分法》覆議案遭藍白否決，民進黨府院高層決定不採用「不公布、不副署」方式，也不會執行。不過，民進黨籍的律師黃帝穎仍認為，不副署就能讓違憲惡法不生效力。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱則說，尊重各項見解，但《憲法》及《憲法增修條文》沒有不副署、不公告選項。

黃帝穎指出，違憲惡法若經行政院長副署、總統公布後就是有效法律，不執行將產生3大風險。首先是公務員有「依法行政」壓力，會與決策不執行的政務官產生內部矛盾；第二是利害關係人提起行政訴訟，行政機關被判敗訴風險甚高；第三則為有效法律卻不執行，如屬給付行政，決策不執行的政務官，將面臨藍白或得利民眾向檢察官告發「抑留剋扣罪」。

黃帝穎強調，違憲惡法根本就不應該生效，「行政院長不副署，惡法就不生效，政院應守護民主憲政」。

律師林智群也說，卓榮泰應該要拒絕副署，把衝突點拉高，「人家藍白已經不要臉了，行政院長還在顧慮弄髒自己的名聲？皮鞋穿久了脫不下來嗎？」

但鍾佳濱提及，《憲法》及《憲法增修條文》沒有不副署、不公告選項，只有不信任投票、倒閣、解散國會機制，所謂不副署、不公告存在於法律學者的討論，對於各項見解都尊重。

鍾佳濱表示，過去政院提覆議就是因為窒礙難行，但立院多數仍維持原決議，顯然政院必然無法完全落實執行，這時「球就回到立院」，立院多數就要衡量手中的權利，包括要不要採取倒閣？這是立院多數要做的抉擇，「如果你（藍白）不追究，就代表你也覺得還好啦！」