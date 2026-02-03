不堪其擾！遊客亂闖民宅花園拉屎 日富士吉田忍痛停辦「櫻花祭」

日本山梨縣的新倉山淺間公園，可遠眺富士山。資料照



位於日本山梨縣富士吉田市的新倉山淺間公園，因能遠眺富士山，加上公園內的五重塔及櫻花樹，成為櫻花季時熱門觀光景點。然而已舉辦10年的「新倉山淺間公園櫻花祭」活動，因過多遊客湧入亂象叢生，甚至有內急遊客闖進民家的花園拉屎，當地居民不堪其擾，地方政府宣布今年活動停辦。

山梨電視台報導，富士吉田不論是市區或是位於新倉山頂的淺間公園，都能拍到富士人入鏡的美景，成為全球觀光客造訪東京時必去的近郊景點之一。

然而疫情後日本觀光人潮不斷暴增，許多居住在景點的日本民眾也遭遇「過度旅遊」衝擊，影響到日常生活。

富士吉田約10年前開始舉辦新倉山淺間公園櫻花祭，透過社群知名度大增，櫻花進入盛開期時，平均每天造訪遊客數高達一萬人。

瞬間湧進的爆量觀光客也造成許多亂象，像是道路塞車，觀光客闖進民宅、擅自打開大門就要借廁所，亂丟菸蒂，甚至有遊客在民宅花園內拉頗撒尿。過多人潮塞爆市區，也造成學童上下學時沒辦法走人行道，被擠到馬路上的危險景象。

有民眾表達對櫻花祭活動的強烈反對意見，例如「政府為什麼要繼續舉辦這項活動，對市民強加如此巨大的負擔？」

富士吉田市認為，市民的安寧生活比振興旅遊措施重要，因此做停辦活動的艱難決定。

富士吉田市公所宣布，今年將不再舉辦櫻花祭，活動名稱將不會出現在官方旅遊網站或其他媒體上，也不進行任何宣傳。

儘管如此，櫻花盛開期仍無法阻止遊客湧入。對此富士吉田市表示，為確保市民安全，防止櫻花盛開期間出現混亂，將繼續實施在周邊地區部署保全人員、指揮交通、設立臨時停車場和流動廁所等措施。

富士吉田市長堀田茂說：「對富士吉田市而言，富士山不僅僅是旅遊景點，更是我們生活的一部分。然而，在這美麗的景色背後，市民平靜的生活正受到威脅，對此我深感憂慮。首要任務是保護市民的生活環境和尊嚴。為此，我們決定卸下已舉辦10年的櫻花祭招牌。」

他表示：「這個決定將使富士吉田轉型成為一個真正可持續發展的高品質旅遊城市。展望未來，我們將建構完善的體系，致力於創造居民生活與旅遊業和諧共存的環境，打造一座令市民引以為傲、熱情歡迎世界各地遊客的城市。」

