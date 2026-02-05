不堪壓力 香港學聯宣布解散

（中央社記者張謙香港5日電）已有68年歷史的香港專上學生聯會（學聯）今天宣布解散，原因是環境變化面臨日益嚴峻的壓力。

學聯是香港多個大專院校組成的學生組織，早期是支持中共的左派學生組織，1980年代轉而支持大陸與香港民主運動，過去在「反國教運動」、「占中運動」和「反送中運動」曾扮演重要角色。

不過在「反送中」結束及香港國安法實施後，學聯顯然承受著頗大壓力。

學聯今天召開了常委會會議，會上表決通過展開解散程序。

學聯在社交平台公布，過去68年，學聯一直團結香港各大專院校的力量，關心社會，爭取改革，多年來在各重大政治、社會事件中，從不缺席；在悠長的歲月中，學聯見證了香港社會變遷，一直在不同議題上身體力行，表達學生及市民的訴求，以香港前途為依歸。

學聯表示，遺憾地，隨著環境變化，學聯各成員及其同行者近年面臨日益嚴峻的壓力；學聯在考慮各方面因素後，決定今天劃上句號。（編輯：楊昇儒）1150205