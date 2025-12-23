不堪悍妻河東獅吼！苗栗男跳樓逃跑摔斷右腳踝…訴請離婚結果出爐

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗縣一對夫妻結婚7年多，育有2名未成年子女，夫妻二人時常為了金錢及子女教養問題爭吵。前年4月，夫妻二人又起口角，丈夫因不堪妻子言語霸凌，為了逃離現場，竟從住家二樓一躍而下，當場摔斷右腳踝。事後丈夫向法院訴請離婚，指控妻子個性強勢，開銷又大，害他累積借款數百萬元。妻子則反控是丈夫逃避責任，導致婚姻觸礁，不願離婚。一、二審法院審理後，均認為二人已無夫妻感情，判准離婚。

判決書指出，苗栗縣一名鄭姓男子在2018年與涂姓女子結婚，二人育有一對未成年子女，二人時常因金錢觀及子女教養問題起口角。2023年4月，夫妻爭執時，鄭男因不堪言語霸凌，為了逃離現場，竟從住家2樓跳下，導致右踝粉碎性骨折。事後又收到妻子傳訊息指責「不要因為只有你在痛…別人就很好過」、「在醫院好好復健好好想清楚你後面要怎麼過」。

鄭男因此一狀告上法院訴請離婚，指控妻子個性強勢，除了日常咄咄逼人，平時花銷也極大，婚後經常借款，累積金額高達數百萬元，且妻子曾向娘家借款10萬元，還是婆婆幫忙還款。

妻子則反駁，夫妻二人確實因生活瑣事及子女教養起爭執，但她沒有言語霸凌，丈夫受傷是因為情緒失控才跳樓，且丈夫受傷後自己每天前往醫院探視照顧，直到因懷孕不便才停止。至於訊息則是想表達自己也承受極大生活壓力，希望丈夫能思考如何繼續過日子，且丈夫受傷後，就以養傷為由待在婆家休養，無論自己如何請求，丈夫都不願回家同居，認為婚姻出狀況是丈夫的問題，不同意離婚。

法院調查發現，鄭男原本在父親南非的公司上班，每月薪水約8萬元，後來被妻子叫回台灣工作，兩人又生了兩個小孩，只靠鄭男1人月薪3、4萬元，根本無法養家。鄭男只好向母親要錢，又在妻子指示下拿保險去借款，夫妻二人債台高築，時常為了錢吵架，最終鄭男受不了跳樓，並向法院訴請離婚。

法官認為鄭男堅持離婚，無轉圜餘地，且庭審時也互相指責、攻訐，雙方已無回復夫妻感情可能，因此判准離婚，兩名子女各由夫妻擔任其中一人的主要照顧者。一審判決出爐後，夫妻二人都不服上訴，近日二審法院審結，駁回二人上訴，維持原判。



