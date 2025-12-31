不堪房東頻漲租！ 台積工程師「想睡停車場」 網推這台：很好睡





不少人因工作關係離鄉背井成為租屋族，但租金不斷調漲，造成不少薪水被租金吃掉。一名台積電工程師因不堪房東漲好幾輪房租，興起想睡在車上的念頭，他好奇在網路上問大家「這個想法會異想天開嗎？」意外引發熱議。

該名網友29日在《Dcard》論壇PO文「竹科睡公司停車場的可能性？」他寫道：「小弟上山打工兩三年，房租被漲了好幾輪，不堪剝削，開始把腦筋動到睡車上的念頭，如果買台小轎車，平日2～3天停公司地下室，去公司健身房洗澡，在公司餐廳用三餐，下班後把車移個位置，或是開到其他廠的停車場，避免被抓過夜違規。其他的平日2～3天，開車1小時回老家洗衣服+拿補給，好像怎麼算都比被兇巴巴的新竹房東剝削，還要划算？」

他還表示睡公司停車場，隨時on all，還可以隨叫隨到，「來去自如，不然上班被新竹公司壓榨，下班繼續被新竹老百姓壓榨，快榨不出汁了。」他好奇問大家「這個想法會異想天開嗎？不確定會不會公司停車場保全天天來趕人，計劃整齣泡湯。」

許多網友看了以後紛紛笑說「都上山了居然要睡車上」、「每年虧15萬給房東割真的不是很爽」、「上班累都累死了，還不睡好點的床，睡車裡搞自己」。

不過也有人認為可行「戶外的可以啊，室內不建議，空氣品質太差」、「睡蝦皮自取店啊，夏天還有面前冷氣」、「不要停新廠那種地下停車場，因為很安靜，然後地下室不通風很容易被趕，就停老廠那種立體的，保全來你就說你在睡覺，因為有通風，保全也不太理你」、「如果上山了還要睡車，我這種沒上山的應該要睡車底」。

還有人認真地說「首先你要買特斯拉，不然油車你很快就沒電了」、「睡車上唯一推薦特斯拉，開整晚冷氣（暖氣）也只有掉電10～20%，買張充氣床很好睡的，外面有很多車宿影片可以參考，二手車應該70～80萬就有」。

