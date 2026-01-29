不堪抹黑與造謠 陳見賢請辭藍營新竹縣黨部主委

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今（29）日透過社群平台發布重大聲明，宣布將辭去主委職務。他表示，近期因初選風波成為抹黑與造謠對象，為避免支持者與基層黨員受到驚擾與傷害，決定承擔責任並請辭，期盼黨內紛擾能就此平息，讓焦點回歸理性政策討論與民眾福祉。

陳見賢在聲明中指出，擔任黨部主委將近九年，與黨員同志共同經歷風雨，靠著團結度過困難並扛起責任。然而，近期的一場初選引發波瀾，他自述成為斷章取義與攻擊的目標。雖然選擇正面承擔這些攻擊，但目睹部分黨員長輩因此受到驚擾甚至受傷，讓他感到相當不捨與難過。

他強調，國民黨的精神應將人民放在第一位，任何政治攻防都不該讓支持的鄉親承受壓力，更不該傷害基層情感。在完成相關程序後，將正式卸下黨部主委一職。陳見賢表示，希望所有紛擾能止於自己，未來仍會繼續在新竹縣這塊土地上為鄉親努力，強調「角色可以轉換，責任不會改變」。

陳見賢臉書全文如下：

各位鄉親好朋友以及敬愛的黨員同志：

見賢在此向大家說明，我將辭去黨部主委一職。

將近九年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨。

靠著團結我們一起撐過困難、一起扛起責任。近期因為一場初選，我成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，這些攻擊我選擇正面承擔。

但這幾天，我親眼看見部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，這讓我感到非常不捨，也非常難過。

國民黨的精神人民永遠應該放在第一位。

任何政治攻防，都不該讓支持我們的鄉親承受壓力，更不該傷害基層的情感。

因此，見賢完成相關程序後，我將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於我，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉。

我會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為鄉親努力，角色可以轉換，責任不會改變。

再次感謝一路相挺的夥伴，謝謝大家。

