不堪教練「呼巴掌」！陸13歲體操運動員墜樓重傷 警立案調查
一名在大陸浙江體育職業技術學院訓練體操的13歲少女，疑似不堪訓練期間遭教練呼巴掌、辱罵，還被要求「過節送禮」，憤而墜樓重傷，事發後警方證實對2名教練立案調查。
綜合陸媒報導，這名體操運動員傅佳麗4歲開始練習體操，9歲進入浙江體育職業技術學院訓練，2022年曾奪得省運會冠軍，立志成為奧運冠軍。但2025年11月25日，傅佳麗突然從宿舍4樓墜下，造成肺挫傷、肋骨骨折、脾出血及肝功能損傷等，恐影響終身健康。
其母怒控，女兒在校期間長期遭教練呼巴掌、辱罵，並以「過節送禮」、「訓練罰款」等名義，索要錢財，他陸續支付超過4萬元人民幣（約18萬台幣）。意外發生後，傅佳麗母親怒不可遏，提出訴求，包括公開監控畫面、查明真相，以及校方與教練正式道歉。
這起事件曝光後，當地警方證實，已對2名涉事教練立案調查，校方也作出停職處理。校方證實，經初步核查，涉事教練存在體罰學生、收受家長財物等問題，校方已解除其教練職務。後續將依據警方最終調查結果，對相關責任人員依法依規進一步處理。
《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》
◆生命線：1995
◆張老師專線：1980
◆24小時安心專線：1925
