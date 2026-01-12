不堪負債逾千萬！韓男迷昏父母妻女5人再「逐一勒斃」 刑期曝光

南韓驚傳一起人倫慘劇，一名50多歲男子因不堪負債，讓父母、妻子與2名女兒在不知情狀況下服用安眠藥，再逐一勒斃，案發後他一心求死，法院12日維持無期徒刑定讞。

《韓聯社》報導，這起案件發生於去年4月14日晚間，這名李姓男子在京畿道自宅，讓80多歲的父母、50多歲的妻子，以及10至20多歲的兩名女兒，服下安眠藥，待其入睡後，再逐一將5名至親勒斃。

犯案後，他留下寫有「把大家都殺了，我也要去死」字句的便條，並於隔天凌晨逃往光州廣一家商務旅館，但於當天上午遭警方逮捕。警方調查發現，身為住宅建設公司代表的李男，因在光州一帶推動民間公寓興建與銷售計畫，捲入多起民、刑事訴訟，背負高達數十億韓元（約2千萬台幣以上）債務，最終犯下這起滅門慘案。

李男一審表達強烈求死之意，他在法庭上表示，「請對我處以死刑這樣的最高刑罰，無論是什麼樣的懲罰，我都願意承受。」但法院一審判處其無期徒刑，檢方不服提出上訴，二審維持原判定讞。

