不堪財務壓力 出版207年 「農夫年鑑」推出2026年版後停刊

1818年創刊、出版207年的「農夫年鑑」(Farmers Almanac) 7日推出2026年版後，宣布停刊。總部位於緬因州路易斯頓市的年鑑出版公司(Almanac Publishing Company)表示，「混亂的媒體環境」令其不堪負荷製作與行銷成本，財務負擔是它關門的主因。

主編鄧肯(Sandi Duncan)以「沉重的心情」與200多年來數百萬家庭共同形成的傳統告別，「不僅是傳統，也是生活方式，啟發了無數人明白一個道理：過往世代累積的智慧，是未來世代傳承的關鍵。」

服務美國農民的農民曆書曾經多達上百種，唯獨兩本長存迄今。如今「農夫年鑑」停刊，就剩下新罕布夏州出版的「老農年鑑」(Old Farmer's Almanac)維繫1792年以來的傳統，以北美洲最古老連續出版刊物的地位，繼續服務讀者。

「農夫年鑑」源自新澤西州，1955年遷到緬因州。它不僅提供園藝小技巧、笑話、還有自然療法，如貓薄荷可以止痛，接骨木莓漿能增進免疫力。但最具話題性的，還是它的天氣預報。有人研究過，它的預報準確率，略高於50%。

農夫年鑑和老農年鑑都宣稱是根據太陽黑子、行星運行、月升月落循環等資料，加上獨門「秘密方程式」，推算天氣的長期趨勢。

農夫年鑑的內容與時俱進，2017年北美銷售量達210萬本，新讀者是對食物來源有興趣的食客，和在自家庭院栽植蔬果的假日農夫，編輯部於是新增每周郵寄讀者的服務，也因為愈來愈多讀者是城市居民，年鑑封面開始出現高樓大廈。

1923年，編輯人員鑑於汽車、電話等新科技改變生活方式，特別呼籲讀者謹記「老式街坊鄰里」的好處。1834年，編輯呼籲讀者戒菸；1850年，推廣豆葉殺臭蟲術。

年鑑也不缺前瞻性的「社論」，例如，1876年勸女性學得生活技能，不要依靠婚姻過日子，「當女人比當人妻強，人生不必圍著婚姻的軸心轉。」

