不堪重「富」！馬斯克身家突破5千億美元 花錢方式曝光了
即時中心／林耿郁報導
當全球多數首富忙著買豪宅、遊艇和島嶼時，昨（7）天剛拿到1兆美元薪酬方案的全球首富馬斯克，卻走上了另一條路。身為史上首位身家超過5,000億美元（約新台幣15.49兆元）富豪的他，不住豪宅、不買藝術品，甚至有時還借住朋友家渡日；不過，他也不是完全一毛不拔—豪車、私人飛機，以及「火星」都是他「一擲千金」的青睞項目。
不堪重「富」！BBC報導，全球首富馬斯克2021年曾公開表示，他在德州SpaceX基地附近的主要居所，是一棟市值約5萬美元（約新台幣155萬元）的預製組合屋。
這棟小屋甚至被前伴侶格萊姆斯（Grimes）嫌棄：「他有時活得比我還窮，連壞床墊都捨不得換。」
2020年，馬斯克宣布「賣光房子」，包括出售位於加州比佛利山莊、昔日曾屬於電影《威利旺卡（Willy Wonka），又名「巧克力冒險工廠」》男星金·懷爾德（Gene Wilder）的豪宅，並要求買家不得拆除、保持原貌；結果後來又因貸款糾紛，重新收回這棟房子持有。
不愛房產愛怪車
雖然不買房，但不代表不買車。馬斯克曾收藏：
1967 Jaguar E-Type 跑車、
1997 McLaren F1（撞毀後砸錢修好再賣出）、
Tesla Roadster — 還直接把其中一台射向外太空！
最怪的是：1976 Lotus Esprit，一台007電影中能變成潛水艇的跑車。2013年馬斯克以約100萬美元（約新台幣3,098萬元）買下，還想把它改造成「真能潛水」的車子。
飛機方面，馬斯克名下有多架灣流（Gulfstream）私人噴射機，價值動輒數千萬美元。
他說，私人飛機不是享受、是交通工具，「不搭飛機，我能工作的時數會減少」。
「造火箭就是慈善」
馬斯克名下設有「馬斯克基金會」，宣稱致力於科學研究、人類發展與技術突破，但《紐約時報》批評，他的慈善捐贈「規模巨大但選擇隨意、偏向有利自身事業」。
外界質疑他「做好事只為節稅」，但馬斯克則反駁：「真心關心人類未來」比單純捐錢更難。他甚至認為自己旗下的公司「就是慈善」行為：「如果你說慈善是為人類好，那我做的一切都是慈善」，包括：
▸ Tesla 推動能源永續
▸ SpaceX 帶領人類飛向火星、宇宙，成為跨星球物種
▸ Neuralink 幫助腦神經疾病與AI風險
花錢很「馬斯克」
他可能不買豪宅，但會買變形潛水船；不瘋奢侈品牌，但會砸440億美元（約新台幣1.36兆元）買下一間社群平台（X，原Twitter）來改造人類言論空間。
馬斯克自己總結：「如果花錢能讓科技跑快一點、人類更接近星際文明？那就花！」
《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
