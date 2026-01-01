不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父

社會中心／桃園報導

不滿父長期索討金錢，雙方爆發激烈衝突。（圖／翻攝畫面）

桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。

這起家庭糾紛發生於龜山區新興街。據了解，父親長期無業，且經常為了金錢問題與家人發生爭執，被視為家中的頭痛人物；其子則在當地經營雞排店維生。昨（31）日下午14時18分，父親再度前往店內向兒子索取生活費，兩人因此爆發激烈口角衝突。

兒子持刀砍父。（圖／翻攝畫面）

爭吵過程中，積怨已久的兒子情緒失控，竟隨手拿起店內刀械向父親揮砍，導致父親肢體多處擦挫傷，頭部更遭到砍傷，出現一道約5公分的撕裂傷，鮮血直流。

桃園市消防局第一大隊坪頂分隊獲報後，立即派遣4名消防人員及2輛救護車趕赴現場，經初步包紮止血後，將傷者緊急送往林口長庚醫院救治，所幸無生命危險。警員也立即制止衝突並查扣作案用的刀械。警方表示，兒子因不堪長期遭父親索討金錢，一時衝動鑄下大錯。

警方在現場將兒子依現行犯逮捕，經偵訊後，全案依殺人未遂、恐嚇及傷害等罪嫌，移請桃園地檢署偵辦，詳細案發經過與動機仍待進一步調查釐清。

不良行為，請勿模仿！

