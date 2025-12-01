不夠欠揍 琟娜被A-Lin點燃中二魂

A-Lin愛徒琟娜VERNA 1日推出全新舞曲〈Okashii 奇怪欸〉。有趣的是，在錄音時，A-Lin來探班問她：「為什麼你不再唱得欠揍一點？」一句話點燃她的中二魂，「原來要極致，中二就中二到底！」於是她立刻調整唱法，把情緒全面放大，甚至在腦中瘋狂模擬「什麼聲音會讓人想打人」。

為了符合歌曲意境，她透露那陣子彷彿在逼自己進入另一個人格，「要壞、要欠揍、要怪就一次到位。」經過重重突破，她終於錄出最符合〈Okashii 奇怪欸〉的「欠揍能量」。

歌曲舞蹈也由VERNA參與編舞，她自創蹲著跳舞，一邊蹲一邊送愛心，原本被認為女生不適合的動作，被她直接翻盤成全曲亮點。

她用一句話解鎖這首歌的世界觀：「戴上我的微辣濾鏡，看清宇宙級白眼後的瘋狂世界。」展現個性。