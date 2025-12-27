不大聲打鼾也中招！醫揭：更年期女性「1變化」 睡眠呼吸中止症風險升

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】一提到打鼾或睡眠呼吸中止症，往往認為是中年男性較常見，但耳鼻喉科王曜院長提醒，近年研究發現，更年期女性因荷爾蒙變化影響，睡眠呼吸中止症的風險也會明顯上升，但症狀表現不像男性會有響亮的鼾聲，通常是怎麼睡都睡不飽、白天異常疲勞、情緒不穩等，容易被以為是過勞、老化。王曜院長也列出女性睡眠呼吸中止症的3大警訊，幫助民眾辨別、及早就醫檢查。

更年期後荷爾蒙變化 3面向恐致睡眠呼吸中止症

王曜院長指出，女性在更年期後的荷爾蒙變化，可能從以下3方面提高睡眠呼吸中止症的風險：

荷爾蒙保護力下降：隨著雌激素減少，導致上呼吸道肌肉張力不足，熟睡時容易塌陷，引發呼吸道阻塞。

體重與脂肪分佈改變：新陳代謝變慢，使得頸部周圍脂肪堆積、從外部擠壓呼吸道，讓通道變得更狹窄。

睡眠結構不穩：熱潮紅、淺眠等問題破壞深層睡眠穩定性，更容易誘發呼吸中止的症狀。

沒打鼾就不用在意？起床口乾、白天疲憊、情緒不穩都是警訊

王曜院長提醒，與男性常出現響亮的鼾聲不同，女性若罹患睡眠呼吸中止症，通常影響的是整體睡眠品質與白天功能表現。如果晚上睡眠時間充足，白天卻還是感到精神不濟、容易嗜睡，甚至在開會或開車時頻頻打瞌睡，就應提高警覺。

情緒與認知功能改變，包括無故頭痛、焦慮、煩躁，或明顯感覺心情低落、脾氣變差，同樣也是睡眠品質受干擾的警訊。此外，晨起時若有口乾舌燥，則是夜間呼吸不順、反射性張口呼吸的結果。即使沒有明顯打鼾聲，只要白天時感受到上述症狀反覆出現，就不應輕忽或以為只是一般老化。

改變生活習慣緩呼吸道壓力 枕邊人幫忙留意「1狀況」！

王曜院長建議，從生活型態調整著手，包括維持標準體重、睡眠時盡量採側睡姿勢、睡前避免飲酒等，都有助於減輕呼吸道壓力。他也強調，若有上述症狀，特別是枕邊人曾觀察到自己的伴侶在睡眠中出現呼吸暫停，應儘速諮詢耳鼻喉科醫師，接受專業評估、找出問題根源，幫助改善睡眠品質。

