不太可能推翻對等關稅？...美最高法院預計明宣布是否違憲...貝森特：相信最高法院不想製造混亂

美國最高法院預計20日最快針對川普對等關稅政策做出是否違憲的裁決，對此美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨（18日）表示，最高法院不太可能推翻總統川普動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）向全球徵收關稅的決定，直言「相信最高法院不想製造混亂。」

美國最高法院預計就川普根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）向全球徵收對等關稅是否合法一案作出裁決；白宮國家經濟委員會主任哈塞特曾向媒體表示，若被宣判違憲，將依1974年《貿易法》（Trade Act of 1974）第122條，立即徵收全面性關稅，以彌補空窗期。

廣告 廣告



據報導，貝森特在《NBC》節目中對於此事表示，自己認為最高法院不太可能推翻總統的標誌性經濟政策，他們沒有推翻歐巴馬的醫改法案，相信最高法院不想製造混亂。此前，哈塞特說過，川普政府對於最高法院會跟他們站在一起「非常有信心」。



貝森特也說，中國商品在歐洲氾濫已經造成危機，未來可能出現經濟緊急狀態，因此歐洲國家也將會跟進美國作法。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

美國財政部出手！伊朗國安會秘書涉「暴力鎮壓＆洗錢」遭列制裁名單 ...貝森特：將動用一切工具「鎖定暴政踐踏人權者」

美國預計「排富」普發2000美元...李鎮宇分析川普將壓油價、降息、發錢「抗通膨組合拳」！提美財長貝森特「靈光操盤」：川普用人只選菁英、賴政府也需經濟人才