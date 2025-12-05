不如出國買！川普取消小額包裹免稅 女訂護膚品竟被課2萬天價關稅

國際中心／程正邦報導

川普取消「最低免稅額門檻」的優惠，導致無數海外購物包裹的成本暴增。（圖／翻攝自白宮）

海外購物成噩夢：431 美元護膚品 竟被加徵 200% 鋁材關稅

美國總統川普政府自 2024 年 8 月底全面終止小額包裹的關稅優惠後，美國消費者正迎來史上最昂貴的聖誕購物季。這項被稱為「最低免稅額門檻」的優惠取消，導致無數海外購物包裹的成本暴增，衝擊程度遠超外界預期。

據 NBC 報導，美國女子哈迪-康帕尼奧（Bonnie Hardy-Compagno）的經歷，真實體現了新稅制的荒謬與殘酷。她於今年 8 月從比利時訂購了價值 431 美元（約新台幣 1.3 萬元）的護膚產品，原本預期只需繳納歐洲進口產品標準的 15% 關稅。

未料，當包裹於 9 月透過 UPS 送達時，快遞員竟要求她支付高達 657 美元（約新台幣 2 萬元）的稅金才能取件，這筆稅款竟達到商品原價的 1.5 倍以上。哈迪-康帕尼奧當場拒收包裹，要求 UPS 提供解釋。

美國一名女子網購國外護膚品，被要求支付台幣２萬元天價關稅。（示意圖／翻攝自Pexels）

稅務部門認定含「俄羅斯鋁」 巨額關稅讓消費者崩潰

隨後 UPS 的說明更令人瞠目結舌。這批護膚品被海關認定含有來自俄羅斯或「未知國家」的鋁成分，因此被課徵了驚人的 200% 鋁材關稅，再加上 50% 鋼材關稅。

哈迪-康帕尼奧無奈表示，護膚品的成分標示僅列出配方，根本無法提供 UPS 要求的精確金屬含量數據，令她陷入了無限迴圈的溝通困境。在經歷長達 2 個月的反覆溝通無果後，UPS 甚至寄來了一張 65 美元（約新台幣 2 千元）的逾期費用帳單。她對此感到極度無助，直言：「我直接飛去巴黎買還比較划算。」

新稅制已導致無數包裹卡在海關，多家美國業者被迫調整售價。（示意圖）

川普政府終止百年優惠 企業面臨訴訟與斷貨壓力

美國自 1920 年代以來，對 800 美元以下的小額包裹實施「最低免稅額門檻」，免徵關稅。然而，川普政府以防範芬太尼等非法藥物走私為由，自 8 月 29 日起全面取消這項優惠，要求所有個人海外包裹皆須比照商業進口流程課稅。川普堅信此政策能促進國內製造業發展，長遠來看有助於改善美國經濟。

然而短期來看，政策的衝擊已開始發酵。儘管全美零售聯盟預估今年假期銷售額將首度突破 1 兆美元，Adobe Analytics 更預測網購金額將達 2,534 億美元新高，但新稅制已導致無數包裹卡在海關，UPS 甚至通知部分客戶已「處理掉」滯留包裹。

面對進口成本的暴增，多家美國企業被迫調漲售價，部分國際業者則乾脆停止對美出貨，認為小額商品難以承受高額關稅。目前，包括好市多（Costco）、化妝品巨頭露華濃（Revlon）及眼鏡製造商 EssilorLuxottica 等知名企業，已向川普政府提起訴訟，要求法院介入。

專家建議，為避免意外承受驚人稅務負擔，美國消費者在海外購物前應仔細查詢運費說明，尋找標示「完稅交貨」（DDP）的賣家，或優先選擇在美國設倉的國際品牌。

