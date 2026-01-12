▲不如打工仔？林國春爆警加班費僅182元，嘆：民進黨該為基層想想。（圖／林國春臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新北市議員林國春今（12）日在個人臉書貼出一份「新北市政府警察局某分局派出所114年12月超勤加班費印領清冊」，直指多名警員單月超勤時數高達48小時以上，但每小時加班費卻僅有182元，甚至低於目前勞工最低時薪196元，數字一出引發熱議。

林國春在貼文中直言，「不騙你，基層員警本俸只有21,990元，超勤加班費一小時182元。」他痛批，警察肩負治安重任，卻連基本的時薪水準都追不上一般勞工，長期下來，自然難以吸引年輕人投入警界，就算已經是警察，也不願意再承擔深夜勤或假日勤務。

林國春也感嘆，基層的困境「上級長官好像都沒看到」。他點名執政黨，呼籲民進黨高層應該正視警察長時間值勤、低薪高風險的結構性問題，而不是讓基層員警在默默撐起治安的同時，卻連最基本的勞動保障都不如一般勞工。事實上，行政院去年曾表示，因經濟成長率趨緩等因素，「115年度中央政府總預算案」並未將軍公教調薪列入規劃，也讓基層警消、軍公教人員的待遇再次受到關注。

