不妙連日豪雨突聞斷裂聲 屋主目睹50年老屋坍塌

台東大小雨不斷，結果市區一間改建中的50年老房子，上午屋主突然聽到斷裂聲，沒多久房子就在他眼前倒塌。（圖／TVBS）

受到颱風外圍環流影響，台東大小雨不斷，結果市區一間改建中的50年老房子，上午屋主突然聽到斷裂聲，沒多久房子就在他眼前倒塌，還好屋內沒人，懷疑是豪雨積水土壤鬆動導致。

台東大小雨不斷，結果市區一間改建中的50年老房子，上午屋主突然聽到斷裂聲，沒多久房子就在他眼前倒塌。（圖／TVBS）

這棟位於台東市更生北路的老屋正在進行改建工程，屋頂坍塌，整面磚牆斷成好幾截，現場成了斷垣殘壁，緊急拉起封鎖線。屋主表示，他先是聽到「啪啪」的聲音，接著就發現牆壁裂開，整棟房屋隨後坍塌。幸運的是，當時屋內沒有人，避免了人員傷亡。

當地的卑南里長吳建利解釋，這棟老屋原本這兩天就計劃要綁地基，但因為颱風關係而延遲，結果雨水積聚導致災害發生。正在改建中的老房子，地基還未來得及打好，又遇上颱風外圍環流帶來的豪雨，雨水淤積影響土質鬆動，導致房屋無法承受而坍塌。

廣告 廣告

土坂對外道路發生大面積土石從山坡滑落的情況，一度造成道路中斷。（圖／TVBS）

除了房屋倒塌外，台東達仁鄉土坂對外道路發生大面積土石從山坡滑落的情況，一度造成道路中斷。當地緊急派出怪手進行搶通工作，也讓原本正常上課的土坂國小在中午12時40分提早放學。

北大武山持續下雨，導致太麻里溪下游溪水暴漲，洪水溢過堤防。（圖／TVBS）

雖然台東雨勢不大，但北大武山持續下雨，太麻里溪下游溪水暴漲，洪水溢過堤防。台東縣政府建設處水利科長吳哲元表示，該處有溢流情形，會調用重機具進來，讓主河道改回原來位置。這處堤防在先前楊柳颱風時已經受損，至今尚未修復，只能拉起封鎖線。面對新出現的溢流狀況，相關單位正趕緊派遣重機具開挖將洪水引流，避免災害擴大危及周邊農田。

更多 TVBS 報導

最心酸報平安 弟視訊車主表哥「你車被沖走，但找到了」

雨炸不停！宜蘭超大豪雨警戒 農田變水田險淹民宅

鳳凰颱風「壯又胖」周一北轉 鄭明典：有共伴

大雨不停！北台週五又迎東北季風 低溫下探19度

