■不妨讓自己更加進化！市場一直都在
文．阿Sir.艾斯老師
學會一招大賺8千5百點你相信嗎？
透過長期記錄台指與研究盤面結構，我歸納出許多盤型，這些盤型就像是題庫，面對考試的時候，你就當有題庫來背答案一樣，出現什麼現象就該做哪些事情！大多數的操作道理(K線、均線、型態)都是相通的。
這些交易經驗與盤型是我在市場上繳了超過千萬以上的學費歸納而來的，交易者容易犯上那些操作毛病、需要怎麼樣來克服，相信我可以給你答案，並且協助各位找到自己可以接受並且持之以恆的操作方式、來達到趨吉避凶。
就像台股這波從4月見低，並從5月第一周出現多方轉折以來，一直到10月底為止都沒有出現空方轉折信號，加權指數也一路從不到20000點一路飆升到28500點、足足超過8500點的漲點；相信只要透過有效的學習，您也可以做出同樣的研判。而目前國際股市包括商品市場如黃金都是漲多拉回狀態，美股與台股也回測到跌破10日線，看來局勢又有了新變化！若台股近日反彈站不穩28000關卡的話，11月可能就會中止月K收連6紅以來的連續漲勢。畢竟今年只剩下最後的兩個月，而許多公司的年度營收也大致抵定，現今該公司的股價是否被高估應該是顯而易見才是，所以要留意股價在最後二個月被大幅修正，畢竟目前有許多公司的本益比都被高估了。
如果要成為全方位的股市投資人，在金融市場裡穩定的糊口飯吃，那麼就被迫必須要學習更多元、更全面的操作方式；除了股票操作外，股票期貨、期貨、選擇權、甚至包括海期與外匯等商品，也必須要列入投資組合之中。同樣一天24小時，但是你會操作的商品越多、武器選擇越多，你能獲利的機會也就越大！
成功沒有捷徑，要有明確的訓練內容，奠定扎實的基本功，一步一腳印，才能造就成為市場贏家，包括：1.正確的盤面多空解讀能力、2.台指操作的實戰技巧、3.各種技術分析盤型的演練、4.重建交易的信心與操作習慣的調整、5.克服交易上的障礙瓶頸等。
筆者所傳授的是一套有效的技術分析操作方法，過往也有數百位實證學員案例，講授內容會不斷強化學員的多空觀念及操作原則、直到內化成操作本能，我相信任何人都可以得到操作績效上的改善。很多事物的運行，都有其遊戲規則。如果你不知道怎麼玩，那麼你就不會贏；如果你知道該怎麼玩，那麼至少你就比較不會輸。市場一直都在，有時只是自己所能使用的武器太少、過於侷限，不妨讓自己更加進化，修正觀念、補足技巧，也挑戰讓自己更上一層樓！
※理財周刊1315期更多精采文章：
◎新聞熱線> AI 旺到年尾 009808 11月迎首次配息後市表現受關注
◎新聞熱線>不妨讓自己更加進化！市場一直都在
◎發行人語> 新護國神山群
◎封面故事->2026年CPO大商轉 相關指標股可望迎接大成長 明年業績大爆發
◎理善大家來>租屋不是人生的陷阱 而是一堂關於獨立的法律課
◎理財我最大>萬鈞法人視野：基金經理人思維 洞悉產業脈絡與AI趨勢
◎飆股鑫天地>演唱會經濟夯 獲利上看新高
◎解碼房市>房價不跌！央行不鬆綁 距離房市春天還遠的咧！
◎封面故事>2026年CPO大商轉 相關指標股可望迎接大成長 明年業績大爆發
◎許江鎮博士解法說>AI與資料中心工業需求爆發 信昌電獲利回溫
◎財經趨勢透視鏡>政策轉折與利率重構 債市迎來結構性契機
其他人也在看
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 4 小時前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 19 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 1 天前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
【Yahoo早盤】台股暴挫700點摜破2萬8！分析師郭憲政「漲多回檔」：有望收紅K
台股今（5）日早盤隨國際股市重殺，一早下挫700點，摜破2萬8，最低觸及27,373點。啟發投顧分析師郭憲政表示，今日下挫屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，美股也還有機會反彈創高，今日預估量落在6000億元，主力並未重殺，投資人不必自己嚇自己，很有機會開低後走揚，收下紅K。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
打房後座力來了！王光祥資金緊 借款換台北之星
中央銀行打房後座力來了。三圓建設、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥上周驚傳個人退票2,000萬元又註銷。王光祥4日證實：「確實我最近資金吃緊！」不過已啟動借款換「台北之星」豪宅協商機制，減壓財務，「現在大概都已經沒問題了」。工商時報 ・ 1 天前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
退休金不是提款機！公股行揭退休族五大理財陷阱：通膨、金援子女最致命
台灣正式邁入高齡社會，每年新增的退休人口愈來愈多，「如何不讓退休金變成坐吃山空」成為許多人心中的焦慮。雖然不少人一輩子勤儉存錢，但公股銀行觀察發現，許多退休族仍在財務規劃上栽了跟斗，最常見的五大陷阱包括低估通膨、誤判投資風險、衝動消費、過度金援子女，以及忽略醫療與長照成本，最後讓原本規劃好的養老金逐漸「漏光」。賣厝阿明 ・ 1 天前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 14 小時前
聯發科太苦了！潛在漲幅達37% 。1300元以下都是買點
相信有投資朋友發現，聯發科(3454)來到1300元左右壓不太下去，即使外資狂砍，但聯發科就是壓不到1000元，昨(4)日外資回頭買超2866張，反而是不斷發利多的本土投顧還是賣超，合理懷疑是有壓價的嫌疑，畢竟短期績效才能對投資人有所交代，但外資看的還是那一大段魚尾巴。今日台股下殺，又是補聯發科的好機會。理財周刊 ・ 1 天前
超狂！瘦瘦針一季大賺5400億元 謝金河：台灣生技只能炒股價
美國知名藥廠禮來（Eli Lilly）開發的「猛健樂（Mounjaro）」，俗稱「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」，近來討論聲量極高，財信傳媒董事長謝金河昨日在臉書PO文，認為禮來公布的第三季財報「給大家上了一課」，高達176億美元(約5400億台幣)的營收正來自猛健樂，也預言禮來將成為下一個兆美元企業。中天新聞網 ・ 1 天前
台股跌逾500點 「這8檔」逆勢亮燈漲停板
[NOWnews今日新聞]投資人憂心AI相關企業估值過高，華爾街越來越擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，高盛、摩根士丹利等多家大型銀行執行長週二警示市場恐面臨修正，拖累台北股市今（5）日開盤下跌...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
別以為買績優股就穩了！宏全股價暴跌三成 投資人最容易忽略的風險在這
最近有投資好友私訊我，說他今年因為工作繁忙，沒有太多時間研究股票，索性把一半資金重壓在宏全（9939）一檔股票身上，本來以為宏全屬於績優傳產股風險應該不高，想不到今年股價走勢卻一洩千里。陳喬泓｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
搶救0050！「國家隊」急砸9.5億收購 入手3檔主動式ETF逾2.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（5）日開低走低，終場加權指數收在27717.06點，崩跌399.50點，跌幅1.42%，成交量為5946.14億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
大摩、小摩齊看多！看好這「記憶體大廠」獲利暴增5倍、有望叩關0050
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導外資再度看好台灣記憶體股前景。摩根大通證券近日發布最新報告，將華邦電評等從「中立」上調至「優於大盤」，並給出每股合...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 1 天前