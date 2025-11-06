■不妨讓自己更加進化！市場一直都在

文．阿Sir.艾斯老師

學會一招大賺8千5百點你相信嗎？

透過長期記錄台指與研究盤面結構，我歸納出許多盤型，這些盤型就像是題庫，面對考試的時候，你就當有題庫來背答案一樣，出現什麼現象就該做哪些事情！大多數的操作道理(K線、均線、型態)都是相通的。

這些交易經驗與盤型是我在市場上繳了超過千萬以上的學費歸納而來的，交易者容易犯上那些操作毛病、需要怎麼樣來克服，相信我可以給你答案，並且協助各位找到自己可以接受並且持之以恆的操作方式、來達到趨吉避凶。

就像台股這波從4月見低，並從5月第一周出現多方轉折以來，一直到10月底為止都沒有出現空方轉折信號，加權指數也一路從不到20000點一路飆升到28500點、足足超過8500點的漲點；相信只要透過有效的學習，您也可以做出同樣的研判。而目前國際股市包括商品市場如黃金都是漲多拉回狀態，美股與台股也回測到跌破10日線，看來局勢又有了新變化！若台股近日反彈站不穩28000關卡的話，11月可能就會中止月K收連6紅以來的連續漲勢。畢竟今年只剩下最後的兩個月，而許多公司的年度營收也大致抵定，現今該公司的股價是否被高估應該是顯而易見才是，所以要留意股價在最後二個月被大幅修正，畢竟目前有許多公司的本益比都被高估了。

如果要成為全方位的股市投資人，在金融市場裡穩定的糊口飯吃，那麼就被迫必須要學習更多元、更全面的操作方式；除了股票操作外，股票期貨、期貨、選擇權、甚至包括海期與外匯等商品，也必須要列入投資組合之中。同樣一天24小時，但是你會操作的商品越多、武器選擇越多，你能獲利的機會也就越大！

成功沒有捷徑，要有明確的訓練內容，奠定扎實的基本功，一步一腳印，才能造就成為市場贏家，包括：1.正確的盤面多空解讀能力、2.台指操作的實戰技巧、3.各種技術分析盤型的演練、4.重建交易的信心與操作習慣的調整、5.克服交易上的障礙瓶頸等。

筆者所傳授的是一套有效的技術分析操作方法，過往也有數百位實證學員案例，講授內容會不斷強化學員的多空觀念及操作原則、直到內化成操作本能，我相信任何人都可以得到操作績效上的改善。很多事物的運行，都有其遊戲規則。如果你不知道怎麼玩，那麼你就不會贏；如果你知道該怎麼玩，那麼至少你就比較不會輸。市場一直都在，有時只是自己所能使用的武器太少、過於侷限，不妨讓自己更加進化，修正觀念、補足技巧，也挑戰讓自己更上一層樓！

