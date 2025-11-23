不婚不生就不用買房？他打算租房「退休回爸媽家住」 網一聽全搖頭：誰說一定是你的
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
房價不斷攀升，不少年輕人在買房與人生規劃之間陷入拉扯。有些人希望能擁有一間屬於自己的房子，但也有人認為不婚不生的情況下，買房反而成為負擔。近日，有網友發文表示，他打算靠父母在台南的房產當「人生退路」，50歲後再回家住即可，不需要為買房辛苦背房貸，貼文一出引起網友討論。
一名網友日前在PTT上以「不買房，等繼承爸媽房子，可行？」為題發文指出，自己未婚、不生小孩，每月有穩定收入，目前是租套房，平時生活簡單，主要用來看盤、玩股票與睡覺，因此空間不大也沒關係。他認為既然父母在台南市區擁有兩戶打通的大樓，總共6個房間，現在只有爸媽在住，未來等他退休後完全可以回去住，因此根本沒必要買房。
原PO也提到，就算房子未來由自己繼承，也會讓弟弟繼續住。他表示，許多人有「房子一定要有所有權」的迷思，但他認為其實不需要執著於房子的所有權，現實中也有很多人可以面費住別人房子，直言「當你有這種退路時，那又何必買房呢？」
貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，有人認同他的看法，「你這個可以啊 但只能不婚不生」、「老實講若是打定不婚不生，其實睡車站或公園也可以，背著睡袋想幹嘛就幹嘛，很自在」、「不婚不生的，買房是負擔，從生前貸款到死前的花腦筋規劃，都是極不符合人生效率」。
但也有許多網友不認同，紛紛提醒「不要規劃不是屬於你的東西」，「有沒有可能你爸媽要房子賣了養老，誰說一定是你的」、「50歲之後再去住一個50+的老房子，更慘」、「你確定爸媽老了，不需要把房子賣掉換成現金去住養老院？」、「想太多了，多看繼承案件就知道有錢人更加吵翻天」。
存款150萬、月薪4萬！她苦惱「買小套房還是租屋」 網急勸：別衝動
「不婚、不生、不開車」買房更有優勢？ 一票網酸：那你住家裡就好
畢業後想和男友租屋！家人不同意要求「先存錢買房」 網建議：要長久規劃
