不婚不生快樂一生？小宅化趨勢來襲，「一人宅」10年暴增57%

台灣房市雖然整體轉冷，但「一人宅」卻逆勢飆升，成為今年最受矚目的住宅趨勢。最新統計顯示，十年來全台一人宅暴增近六成，未婚戶長同步快速成長，反映購屋觀念從「成家置產」轉向「先自住、再決定人生」。小宅化、單身化正重塑台灣住宅市場的主流樣貌。

房市量縮、信貸緊縮，大坪數降溫且小宅需求竄升

2025 年台灣住宅市場呈現「價穩量縮」格局。據統計，六都買賣移轉棟數多次出現年減逾兩成，市場交易明顯冷卻，供給端的新屋落成量逼近新高，對市場形成壓力。

央行在公開報告中指出，投機需求已被抑制，市場回歸自住盤面。因此，在高利率、交易觀望氣氛下，建商也重新調整產品線，從過去主打三房大坪數，逐漸轉向兩房、迷你三房等小坪數住宅，回應單身與小家庭的需求。

更顯著的是社會結構逐漸轉變，從早期「三房一家團聚」的主流觀念，走向「買房是自我安定」的價值，購屋目的不再與成家綁在一起。

一人宅十年激增57％，小宅化成不可逆趨勢

根據不動產資訊平台統計，至今年第一季，全台一人宅達約248.8萬宅，較十年前158.6萬宅成長高達57％。相較之下，兩人宅與三人宅雖成長，但速度明顯落後；四人以上傳統大家庭宅則全面下降，其中六人以上戶更大減22％。家庭小型化、單身化已成台灣住宅市場最鮮明的結構轉變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，一人宅暴增並非短期現象，而是由社會價值翻轉所帶動。「從過去『不孝有三、無後為大』，到現在『不婚不生、快樂自住』，單身是一種主動選擇，而非不得已。」他指出，獨居長者快速增加，加上年輕族群偏好自由生活，使一人宅成為增長最快的住宅型態。

此外，稅制也推動了分戶潮。房屋稅2.0要求設籍才有自住優惠稅率，不少家庭因此分戶節稅，使一人宅在過去一年額外暴增約38.8萬宅。曾敬德認為，小宅化趨勢已全面成形，未來建案規劃將更加傾向低總價、低負擔的產品。

🏠每宅人口數統計 2025 Q1 7,936,195 2,488,455 1,562,076 1,395,200 1,120,839 579,813 789,812 2015 Q1 6,733,579 1,585,981 1,147,939 1,180,456 1,145,802 663,528 1,009,873 10年變化 +18% +57% +36% +18% -2% -13% -22% 資料來源：不動產資訊平台、信義房屋不動產企研室彙整





未婚戶長快速增加，購屋與成家脫鉤

同步與一人宅快速成長的，是未婚戶長增加。內政部統計顯示，截至今年第一季，全台971.4萬戶中，未婚戶長達171.8萬人，占比17.7％；比十年前增加了53.8萬人，十年間成長近五成。

在六都與新竹縣市中，台北市未婚戶長比例最高，接近兩成。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，未婚戶長成長的背後，是購屋觀念的根本改變。許多年輕人選擇「先買房、再決定要不要成家」；女性財務自主度提升，也讓女性單身購屋比率明顯擴張。「置產不再是家庭資源的延伸，而是個人選擇與理財手段。」

囤房稅2.0上路後，「名義戶長」操作成為新趨勢，為了享有自住稅率，不少家庭將子女或單身成員登記為戶長，進一步拉高了未婚戶長的數量。

地域上，新北市的未婚戶長十年增加最多，台中則緊追其後，新竹縣因科技業聚集、高薪族群多，單身購屋風氣更為強烈，成為未婚購屋的重要熱區。台灣房屋集團資深經理陳定中指出，新竹的未婚購屋主力以科技工程師居多，收入穩定、置產意願強，使該區成為最早呈現「未婚買房潮」的城市之一。

從房市量縮到信用緊縮，整體市場雖然偏冷，但一人宅與未婚戶長卻同步上升，反映出台灣住宅市場正在經歷深刻變革；單身不再是需要「等待成家」的過渡狀態，而是一種被擁抱的生活方式，住宅也不再只是家庭載體，而是個人實現的重要空間。

小宅化呈現人口結構、價值觀與房屋政策的演進，對建商而言，「一人、一戶」正在成為下一個重要市場，台灣房市的新時代，已在單身經濟的推動下悄然成形。