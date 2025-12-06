不婚不生遺產怎辦，刪除特留分手足還能繼承？他揪法務部謊言：遺囑被架空

繼承爭議時有所聞，如今在高齡化、少子化家戶結構改變下，台灣遺囑協會9月發起「廢除兄弟姊妹特留分」連署，主張檢討《民法》保障兄弟姊妹享有遺產「特留分」的條文，避免被繼承人立下遺囑卻無法按自行意志分配遺產，引發大批民眾響應。國民黨立委吳宗憲在臉書指出，他已提案廢除兄弟姊妹特留分，3日已啟動修法，呼籲外界共同監督法務部，別再拖延。「刪除兄弟姊妹特留分，回到遺囑自由。」

對於何謂「特留分」，吳宗憲上月曾在臉書說明，換言之就是法律強制規定的「保底」遺產；無論遺囑如何分配，這部分都要留給法定繼承人，順位依序為子女、父母，兄弟姊妹，但若遺屬只剩配偶和手足，兄弟姊妹即可主張「我要特留分」，分走一部分的遺產，這可能產生兩面向的問題，一是現實面，如今的家庭型態改變，可能導致不往來、甚至「半血緣」手足強制分走財產：再者是法律不公，遺囑自由遭到架空，有子女的手足過世、無子女的手足分不到錢；反之當無子女的手足過世，有子女的手足卻能主張特留分，單向受惠不公平。

近日，吳宗憲再於臉書指出，​現行《民法》「特留分」，讓平常極少往來、甚至同父異母或同母異父的手足，也能在跳出來強制瓜分，讓長輩想把財產留給真正照顧他的配偶或親人的遺願被打折，引發家庭糾紛。他強調，修法並未喪失手足的繼承地位，兄弟姊妹仍是第三順位法定繼承人，若被繼承人沒有立遺囑，兄弟姊妹照樣可依法繼承；若被繼承人立了遺囑：應尊重往生者把財產留給他想照顧的人，而不是被多年不往來的手足強制瓜分。

法務部2016年早提過草案？吳宗憲：當時根本沒討論 核心 ​

「戳破謊言：法務部修法怠惰！」吳宗憲質疑，他對法務部的專題報告感到非常失望，法務部企圖用意見分歧來搪塞，難道是為了掩蓋不想修法的怠惰？法務部聲稱早在2016年就提過草案，但因「各界對特留分有歧見」導致失敗，所以現在要「再研議」、拖到2026年才啟動，但當年的審查焦點，是吵 「同性婚姻/婚姻平權」，根本沒有討論「手足特留分」的核心，無實質攻防。

吳宗憲批評，但法務部竟然拿當年的「同婚爭議」來當作今天「不修特留分」的擋箭牌？這不是怠惰，什麼才是怠惰？他並列出3點聲明，第一是尊重遺願，把最後的決定權還給人民；再者是減少家人對簿公堂，讓衝突不要走進法院；最後一點，讓家人更安心保障留給真正承擔日常、照顧往生者的配偶與直系親屬。文末，吳宗憲呼籲朝野共同支持修法，更要請民眾一起監督法務部，別再拖延。

