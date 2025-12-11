不婚不生、單身買房超辛苦！ 用對保險 , 打造你的安全 Plan B

不婚不生逐漸成為台灣的新世代樣貌，單身人口快速上升，一人生活從例外變成常態。面對買房、退休、長照等人生里程碑，少了伴侶與子女分攤，反而更需要提前佈局，打造屬於自己的 Plan B。本集《下班去你家》邀請國泰人壽區經理暨資深行銷總監蔡秉諭與住商不動產企研室執行總監徐佳馨，從房市與保險兩大面向，為「單身安居」開出一帖務實的處方箋，協助每個人自信迎接一人生活的新時代。

買得起才是關鍵，單身族的務實購屋策略

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分享單身買房策略，對首購族而言，選擇具「轉手性」的物件是關鍵，例如蛋白區的小宅、公寓或老屋，雖然不是夢幻首選，卻是務實起點。40歲後若考慮換屋，則應以「增值性」為主，兩房產品因貸款成數高、轉手性佳，適合不婚族。但也需留意第二屋貸款限制，建議採「先賣後買」策略，避免資金卡關。至於退休宅，交通便利、醫療資源與無障礙設施缺一不可，「以房養老」雖可換取現金流，但估值低、利率高，適合無繼承人者，須審慎評估。

保險是防線也是底氣，單身生活不能少的保障

國泰人壽區經理暨資深行銷總監蔡秉諭建議，從30歲開始，就應建立基本保障，採「4+2+1」配置：住院、手術、意外、實支實付，加上長照失能與重疾防癌，以及壽險，每月2,000元起就能打底，收入高者則可進一步補強防癌與長照失能。40歲階段，建議保障隨資產升級，避免「一次花很多、拖很久」的財務衝擊，另可運用「支撐經濟的保險」提早為退休打底。50歲後，長照花費不可低估！依需要長期照護程度每月需4～6萬元以上，不健康餘命平均8年恐花400萬元，壽命較長的女性更應提早準備長照保障。最後，須特別留意「保障年限、給付上限與續保條件」，漸進式做好準備，能更從容應對。

