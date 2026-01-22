「不婚不生、快樂一生」百貨兒童區冷清 醫曝少子化2擔憂

台灣少子化持續擴大影響，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇指出，百貨公司兒童遊戲區冷清，一天下來幾乎沒有小朋友光顧，感嘆「台灣真的還要繼續講『不婚不生，快樂一生』嗎？」這樣的觀念恐改變人口結構，也可能影響社會發展，直言少子化現象令人擔憂。

姜冠宇昨（21）日於臉書發文指出，台灣少子化現象持續影響消費行為，百貨公司玩具樓人氣大減，一天下來幾乎沒有小朋友光顧，過往熱鬧的遊戲區如今顯得冷清，他感慨「偶然經過，不禁覺得少子化現象很可怕」。

姜冠宇回憶，兒時玩山寨米老鼠遙遙車時，每一次投幣都充滿樂趣，周圍常是笑聲與熱鬧景象，甚至因遊玩時間過長，還曾引發其他小朋友向家長告狀，如今擺放在正版投幣式搖搖車皮卡丘，卻少有人使用，顯示消費人群明顯減少。

姜冠宇指出，少子化不僅改變兒童娛樂場景，也反映婚育觀念的轉變，「台灣真的還要繼續講『不婚不生，快樂一生』嗎？」他認為這會對人口結構與未來社會造成影響，呼籲社會應適度調整觀念。

根據內政部最新人口統計，台灣少子化情況持續加劇，2025年12月新生兒為9027人，雖比11月增加逾1000人，但較2024年12月的1萬2496人減少約28％。

數據顯示，去年全年新生兒僅10萬7812人，較2024年的13萬4856人大幅下降2萬7044人，短短一年間出生數銳減逾20％，全年新生兒數量也首次跌破11萬人大關，顯示出生率下降對人口結構的影響日益明顯。

