不婚也要當媽！台女砸百萬美國借精 網熱議：未來會愈來愈多

隨著《人工生殖法》修正草案引發討論，一名36歲台灣女子在網路分享赴美借精生子的經驗，總花費超過新台幣100萬元，她坦言自己偏好混血兒，也願意為資訊透明付出更高成本，文章曝光後掀起大量討論。

一名36歲台灣女子在網路分享赴美借精生子的經驗，總花費超過新台幣100萬元，文章曝光後掀起大量討論。 （示意圖／Pixabay）

這名女子在Dcard發文表示，借精、自卵、自懷的總費用約3.3至3.5萬美金，折合新台幣約104萬到110萬元。她強調台灣捐精制度採完全匿名，無法得知捐贈者任何資訊，這點讓她無法接受，因此選擇赴美進行，「願意為資訊透明多付成本，這個費用我也負擔得起」。

關於借精的原因，原PO直言，「在台灣36年，真的沒有遇到想一起走一輩子的男性，甚至參加過台北的相親銀行，還是遇不到。但是在人生規劃裡，又真的很想要一個孩子，於是有了這樣的選擇」。她補充自己在單親家庭長大，母親是女強人，獨力撐起事業與家庭，因此母親相當支持她的決定。

原PO也分享挑選過程比想像中仔細許多，身高、學歷、職業、家族病史、個性描述都有詳細資料，甚至連青春期痘痘嚴重程度這類細節都能查閱。她在文末表示，「沒有要鼓勵任何人複製我的人生，只是想留一個案例，給跟我一樣想要有孩子、但不想有伴侶的女孩參考」。

台灣人工生殖法規定，目前借精生子只限合法婚姻關係之男女。 （示意圖／Pixabay）

文章引發網友熱烈回應，有人留言表示，「好羨慕，但真的要錢才能做」、「覺得未來一定越來越多，有能力沒什麼不可以」、「窮則不婚不育，達則單身生育」。也有網友認為，「被深思熟慮後生下的孩子，又有經濟後援，比意外到來的孩子，幸福的機率大多了」。

根據茂盛醫院衛教文章指出，台灣人工生殖法規定，目前借精生子只限合法婚姻關係之男女，且需符合三項條件：依人工生殖法第七條規定之檢查項目評估後適合接受人工生殖、夫妻其中一方被診斷為不孕症或罹患重大遺傳性疾病、夫妻至少一方擁有健康之生殖細胞。此外，借精受贈夫妻不得指定捐贈者，捐贈者也不得指定受贈夫妻。

