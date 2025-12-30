不婚被狄鶯問「你是GAY嗎」？曹西平認「暗戀1女星」30年：小鹿亂撞

娛樂中心／台北報導

資深藝人曹西平日前才在社群聊起地震，感觸寫下「ㄧ切交給老天爺的安排」，不料如今卻傳出在家中離世消息，享壽66歲。一生未婚的他多年前他曾上狄鶯的節目《今夜不流淚》，當時被狄鶯問為何不結婚，「你是GAY嗎？」曹西平直球回：「為什麼要回答妳？」而幾乎沒過傳緋聞的他生前曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。

首位以女性身分獲得金鐘獎戲劇節目男主角獎的演員陳亞蘭。（圖／文總提供）

曹西平多年前和李傑聖、已故藝人蔡頭、汪建民上《今夜不流淚》談男性私密話題，狄鶯問：「你現在有老婆嗎？」曹西平說沒有，狄鶯又追問：「你這麼老了還沒有娶老婆？」曹西平反問：「為什麼要娶？一個人也很快樂啊」，狄鶯又問：「你是GAY嗎？」曹西平沒猶豫，直接打臉說：「為什麼要回答妳？」

不過曹西平在2015年上豬哥亮節目時被爆他年輕暗戀過陳亞蘭，但遲遲不敢有大動作，只有放在心裡純愛30年。當時他上節目見到主持人陳亞蘭，承認真的有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說對方是他的菜、想要認識她，卻一直苦無機會。曹西平還幽默表示，如果多年後自己與陳亞蘭都沒有對象，「希望可以比鄰而居。同居不同床，也是很樂意」！

