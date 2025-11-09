「不婚、不生、不開車」買房更有優勢？ 一票網酸：那你住家裡就好

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價持續攀升，讓許多人在購屋時變得更加務實，如何在有限預算內取得理想房型，成為不少人的思考方向。近日，有網友發文表示，「不婚、不生、不開車的人在買房上更有優勢」，認為可以省下車位、學區與家庭開銷的預算，讓購屋選擇更多。不過，這番說法也引起網友兩派熱議。

有網友發文表示，「不婚、不生、不開車的人在買房上更有優勢」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「不婚不生不開車是否比較好購屋？」為題發文，表示自己最近聽到一個有趣的觀點，不結婚可以買套房、不生就不用考慮學區、不開車則能省下高達300萬元的車位費。他認為，若生活開銷減少，購屋資金自然更充裕，但也好奇這類「單身小宅」未來是否難轉手。

文章曝光後立刻掀起討論，網友們紛紛在底下留言回應，許多網友開酸，「那買房幹嘛?」、「藉口而已，不婚是你條件差，不生是不想多一個花費，不開車就你窮」、「那你買了幹嘛？死了給國家嗎」。也有人直言，「這樣住老家裡不就好了」、「住家裡就好，最省」。

但也有網友持相反意見，認為這樣的低慾望生活其實可以過得很快樂，「如果你真的那麼低慾望+不婚不生，那你就拼50歲以前存到500萬退休基金，就可以開始過退休人生啊」、「不婚、不生、不買車、不買房，躺平然後老了就窩在老家，每年還可以出兩次國沒問題」、「不婚不生不買房的人，每個月有五萬怎麼可能不能去日本兩次，太簡單了好嗎」。

