不嫌糞污一把抱！花蓮失智愛心車隊成立 運將故事藏洋蔥

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花蓮縣衛生局今天與門諾醫院一同成立「失智友善愛心計程車隊」，7名司機將成為失智長者外出的好夥伴。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名計程車司機郭友田曾是失智症患者的家屬，有感失智長輩需社會溫柔、友善幫助，非但不排斥載送渾身沾滿糞污的長輩，還一如往常的送他到醫院看診，甚至加入花蓮首批「失智友善愛心計程車隊」，與其他6名司機成為失智長者外出的好夥伴，不繞路、不加價，為失智家庭打造一條更安心的回家路。

門諾醫院失智共照團隊統計，縣內65歲以上長者逾6萬人，失智症盛行率約8％，推估縣內有4000多名失智長者，院方為替失智家庭建立友善支持的網絡，今天攜手花蓮縣衛生局成立縣內首批「失智友善愛心計程車隊」，即日起由7名司機成為協助失智長輩的外出夥伴。

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花蓮「失智友善愛心計程車隊」的司機李清德（右），曾是失智症患者的家屬，希望長輩能在外出過程中獲得真正的理解與尊重，得知車隊將成軍一事，決定和兒子一起加入。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

其中2名司機郭友田、李清德都曾是失智症患者的家屬，因有著特別的深刻照顧經驗，選擇加入車隊，讓每位長輩都能安心出門、平安回家，也使家屬放心。

李清德說，父親生前出現被害妄想、焦慮及記憶衰退等症狀，照顧過程十分艱辛，失智友善車隊最大的價值不只是接送，而是讓長輩在外出過程中獲得真正的理解與尊重，若當年有這樣的服務，照顧家庭一定會安心很多，因此他選擇和兒子一起加入車隊。

「沒有親身照顧過失智症患者的人，很難理解那種無助。」郭友田分享說，當時父母不僅記憶逐漸流失，還經常自言自語，有時前一刻還能正常交談，下一刻卻活在另一個時空裡，對家屬而言，最擔心的不是長輩忘東忘西，而是當家人無法時時陪伴時，他們是否能被善待。

郭友田接著分享多年前在花蓮車站排班時，見1名渾身沾滿糞污的老人焦急叫車，眾人卻避之不及，只有他選擇走向前日常般地送他到醫院看診，因為他也希望家中相繼罹患失智症的父母在外也被溫柔且公平的對待。

郭友田也觀察到，近年高齡長者對計程車依賴程度愈來愈高，卻因不會使用智慧型手機叫車，只能仰賴熟識的司機協助，部分失智家庭更因交通不便延誤就醫與復健的時程，且更讓人痛心的是，曾聽聞有長輩遭遇不肖司機重複收費或刻意繞路，讓原本已承受沉重照顧壓力的家庭雪上加霜。

郭友田坦言，失智症家庭已經很辛苦，不該連出門都提心吊膽，因此車隊的7位司機都是經過挑選，且真心願意投入公益服務的夥伴，透過專業培訓讓每次接送都能成為失智家庭安心的依靠。

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