不孕夫妻跨境來台！生殖醫學從「看病」走向一條龍體驗，打造國際求子療癒之旅

疫情後國際醫療尚未回到高峰，但生殖醫學逆勢冒出頭。台灣試管嬰兒成功率亮眼、費用相對可負擔，吸引跨境求子潮，也推動醫院把服務從「看病」升級為一條龍的醫療旅遊體驗。

台灣近年積極發展生殖醫學。依台灣生殖醫學會對外公布的國際醫療資訊整理，台灣試管嬰兒成功率表現亮眼，全球僅次於美國，且整體費用約為全球平均的一半。換言之，台灣同時具備技術水準與價格優勢，具明顯的國際競爭力。

台灣醫療受國際青睞，生殖醫學成長率第一

根據台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）統計，國際病人來台最常就診的前5大科別依序為內科、健檢、婦產科、家醫科與生殖醫學。

雖然新冠疫情期間，各科別國際就診人數普遍下滑，但疫情後，生殖醫學在國際病人就診人次中的科別佔比上升最為明顯：2021年一度低至0.53％，至2024年已升至7.63％，短短3年增加約7.1個百分點（見下圖），成長率躍居第1，成為帶動市場洗牌的關鍵動能。

國際病人來台最常就診的前5大科別是內科、健檢、婦產科、家醫科與生殖醫學。 資料來源 / 台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會國際醫療管理工作小組。整理、製圖 / 鄧桂芬

由於有愈來愈多國際病人跨境來台接受人工生殖療程，促使醫院帶頭整合，把「療程管理」延伸到「生活安排」，包含住宿、交通接送、翻譯、行程規劃等服務，優化就醫體驗，使得國際醫療的競爭焦點轉向特色體驗。

以生殖醫學聞名的台中茂盛醫院，近來提供國際病人「一條龍」的醫療旅遊服務。 圖片來源 / 茂盛醫院提供

茂盛醫院：成立「逸樺生技」，主攻國際不孕市場

以生殖醫學聞名的台中茂盛醫院，每年接待約300～400對國際夫妻，國際病人約占全院就診人數2成；疫情期間雖求診者一度下滑，近來已逐步回溫。

為了優化國際病人的療程參與和整體體驗，茂盛醫院3年前成立逸樺生技公司，由茂盛醫院執行長李俊逸擔任董事長。

國際病人約佔茂盛醫院的就診人數2成，圖為李茂盛院長與菲律賓來台接受試管成功的個案家庭合照。 圖片來源 / 茂盛醫院提供

10幾年前，院方接待國際病人以醫療服務為主，李俊逸解釋，後來與代理商合作後，陸續出現對病人額外收費、抽成，甚至誇大宣傳等狀況。病人求子心切卻被「剝皮」，讓李茂盛院長決定將相關流程納入管理。

國際病人的需求不可能只有醫療，人工生殖療程牽涉用藥、取卵手術、胚胎植入等步驟，每次來台停留約1週～1個月不等。「病人和家屬的食衣住行育樂都會來問你，久而久之，我們也必須延伸出其他服務，」李俊逸說。

逸樺生技：拚「觀光醫療一條龍」，跨界整合50家業者

逸樺除了與其他生技業者共同開發滿足養卵、養精需求的保健食品，同步統籌病人在台灣全程的生活安排，包括機票、飯店、旅遊、交通包車等服務，等同發展出「一條龍」的觀光醫療模式。

李俊逸說，考量病人的經濟能力，他們提供較優惠的住宿選擇，也有高階飯店的方案，「想吃什麼、想住哪裡，用LINE就能找到管家幫你服務。」

今年6月，茂盛醫院和逸樺生技更啟動了「茂盛生殖醫學創生國際村」計劃，透過整合醫療科技、生技研發、觀光旅宿與在地文創，串聯約50家業者及3家國際藥廠，繼續大力推動台灣醫療旅遊升級。

茂盛醫院特別製作一套日月潭栽種生產的茶禮盒贈送給國際病人，國際醫療同時也行銷台灣。 圖片來源 / 茂盛醫院提供

花蓮慈濟醫院：中西醫合療、度假酒店，走出病房體驗綠色療癒

除了生殖醫學，位在東部的花蓮慈濟醫院，則是以環境優美為號召，主打中西醫合療，加上結合秧悅美地度假酒店旅宿方案，提供「醫療＋觀光＋養生」的一站式服務，吸引國際病人到台灣東部醫療旅遊。

秧悅美地董事長尹純綢表示，秧悅美地主打香草療癒與七感體驗，擁有大片有機香草花園，每間客房設有香草蒸氣浴與浴缸，並提供在地小農供應的綠色餐食等。

秧悅美地主打香草療癒與七感體驗，擁有大片有機香草花園。 圖片來源 / 秧悅美地度假酒店提供

尹純綢說，與花蓮慈濟醫院合作2年來，有巴金森氏症、癌症、罕見疾病的國際病人慕名而來，「花蓮機場曾在一個月內就來了7架私人飛機」。

病人到花蓮慈濟醫院接受治療後，不必住在冷冰冰的醫院，而是改入住飯店休息。

更關鍵的是，秧悅美地自聘護理師，可隨時掌握病人狀況；同時提供完整的健康療癒課程與專案，如HRV自律神經檢測、肌力訓練、芳療瑜伽等，讓病人與家屬在療程期間也能同步調養身心。

秧悅美地提供HRV自律神經檢測、肌力訓練、芳療瑜伽等，讓病人與家屬在療程期間也能同步調養身心。 圖片來源 / 秧悅美地度假酒店提供

「有位巴金森氏症患者，在接受中西醫合療2個月後，不用再拿拐杖，還能和家人一起在飯店附近小跑步。我看到真的很感動，」尹純綢說。

北投健康管理醫院：境外健檢追蹤門檻高，本土健檢更具優勢

在國際病人最常就診的五大科別中，唯一下滑的是健檢。

原本定位為「台灣觀光醫療示範點」的北投健康管理醫院（樓下是醫院、樓上即北投老爺酒店），即逐步把重心轉回本土客群。

北投健康管理醫院行政副院長魏聰文解釋，醫院是台北市政府的OT案，2014年成立，原先希望以「醫療＋旅遊」吸引境外客戶，並設定佔比達6成，但境外客最高僅到3成。在疫情與兩岸關係衝擊下，如今更降至約1成。

魏聰文分析，這可能與健檢的屬性與費用有關。境外客戶來台健檢多以2天1夜或3天2夜的套裝行程為主，難以延伸到長期治療與追蹤；再加上費用未必比其他國家更具優勢，吸引力自然相對有限。

院方雖努力開拓柬埔寨高端客群等國際市場，但為了生存，已將經營重心轉向本土客群、發展高端健檢。「儘管與當初的成立定位有所落差，但遇到政府單位或外貿協會的專案需求，我們一樣會配合推動國際醫療工作，」魏聰文說。

國際醫療發展前景佳，盼政策聚焦、集中資源

台灣國際醫療尚未完全回升、推動也不容易，但只要醫院做出差異化，讓國際醫療從「看病」延伸到旅宿安排、交通接送與養生照護等整合服務，仍有機會吸引外來客；即使交通相對不便的東部，也未必是限制。

魏聰文認為，台灣醫療專業且務實，國際醫療仍有發展前景，但期待政府在政策與資源配置上能更聚焦。例如泰國康民醫院（Bumrungrad International Hospital）之所以能以大型院所專責服務國際病人，關鍵就在於資源集中。唯有台灣國際醫療從個別亮點走向更穩定、可長可久的競爭模式，才能真正拉開國際競爭力。

