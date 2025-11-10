不孕症補助14對夫妻生3胎 不孕症權威醫：弱勢族群往往看到費用就嘆氣

「不孕症試管嬰兒補助2.0」自2021年7月上路至今滿4年，衛生福利部統計，截至2025年8月底，有1101對夫妻已運用補助迎接第二胎，更有14對夫妻申請到第三胎補助，顯示試管嬰兒補助制度已有效減輕不孕家庭的經濟壓力，實際幫助許多夫妻完成生育夢想。

不孕症治療補助3.0

根據衛福部統計，政府已投入補助經費超過74億元，協助6萬3566對夫妻完成11萬392次試管療程，共誕生超過3萬1千名試管寶寶。「不孕症試管嬰兒補助3.0方案」將於11月1日正式上路。補助金額全面加碼，凡當日起提出申請並核定者均依新制辦理。依妻子首次申請時年齡計算：

廣告 廣告

未滿39歲：第1次療程最高補助15萬元，第2、3次各最高10萬元，每胎最多補助6次。

39歲至未滿45歲：第1次最高補助13萬元，第2、3次各最高8萬元，每胎最多補助3次。

國健署簡任技正林真夙表示，申請補助無須以懷孕成功為前提，從取卵、胚胎培養到植入各階段皆有不同金額補助，並由人工生殖機構協助線上申辦。衛福部指出，3.0方案特別鼓勵年輕族群儘早治療，以提升試管成功率與母嬰健康。

今年42歲的許小姐已透過補助誕下雙胞胎，她表示，結婚5年時因未能自然懷孕相當焦慮，當年38歲，在申請補助後「一次療程就成功懷孕，補助讓我們更安心專注迎接新生命」。37歲入療的母親柯小姐則因晚婚而錯過生育高峰，經兩次療程後順利生子，「寶寶的到來讓生活更幸福，也希望未來能再為孩子添個伴」。

不孕症權威醫 弱勢看到治療金額就嘆氣

總統府資政、不孕症權威醫師李茂盛表示，茂盛醫院在補助政策下，已幫助5000多對夫妻，迎接超過5000位新生兒出生，雖然已有補助，但對於弱勢族群而言，許多患者在臨床看到高額的醫療費用，就不敢再來就診，因此本次擴大補助範圍，確實能夠減輕經濟弱勢民眾。

3.0方案5大關鍵問答

國健署也針對民眾最常詢問的5大問題說明：

廣告 廣告

1️⃣ 補助次數與金額如何計算？

依首次申請時年齡判定，未滿40歲者每胎可補助6次，40歲至未滿45歲者每胎3次，且必須在妻子未滿45歲前申請。

2️⃣ 36歲至未滿39歲可植入幾個胚胎？

11月起，植入時未滿39歲者僅能植入1個胚胎，滿39歲可植入2個；違反規定將無法獲補助。

3️⃣ 可否重新計算補助次數？

3.0方案不重新起算，已於2.0方案期間獲補助者，其次數將延續計算。

4️⃣ 未懷孕可領補助嗎？

可依療程階段與結果核發補助，包括取卵後無法植入、冷凍胚胎解凍植入等皆可申請。

5️⃣ 如何確保補助權益？

所有補助皆由人工生殖機構線上代辦，系統會自動比對年齡與時間，確保正確金額。建議務必於療程開始前申請，事後補辦將不予補助。

把握黃金生育期 及早就醫

衛福部部長石崇良提醒，有生育意願的夫妻應把握女性25至35歲的黃金生育期。若規律性生活一年仍未懷孕，應儘早就醫諮詢並善用政府資源，「年齡是試管嬰兒成功與母嬰健康的重要關鍵」。