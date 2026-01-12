不孕症補助3.0方案「各胎首次」最高補助15萬元

晚婚與高齡生育成常態 不孕症成為普遍生育挑戰

隨著晚婚與高齡生育成為台灣社會常態，不孕症已不再是少數家庭的困擾。根據統計，台灣不孕症盛行率約為15%，相當於每7對夫妻就有1對面臨懷孕困難，其中又以30至39歲族群比例最高。臨床觀察也發現，許多夫妻在結婚多年、甚至已有一胎後，才開始計畫第二胎，卻因年齡與生育力下降而遭遇瓶頸。

醫師指出生 育力隨年齡下降 及早就醫評估至關重要

王家瑋生殖醫學中心院長王家瑋指出，女性生育力自30歲後逐年下降，35歲後下降幅度更加明顯，但現代人多半因工作與生活規劃延後生育，等到真正有生育意願時，往往已錯過黃金時期。「不少夫妻其實早就出現警訊，卻因猶豫是否該就醫而一再拖延，反而錯失最佳治療時機。」王家瑋院長表示，不孕治療早已不再是高不可攀的選項，隨著醫療進步與政策支持，及早評估與規劃，成功機會也隨之提高。

不孕症補助3.0上 路 政策支持降低 治療門檻

針對民眾普遍關心的經濟負擔問題，王家瑋院長進一步說明，不孕症試管嬰兒補助3.0方案，針對不同年齡層提供更貼近實際需求的補助設

計，最高可補助療程費用約七至八成，大幅降低不孕夫妻接受治療的門檻，也鼓勵有生育計畫的夫妻能及早行動、安心就醫。

謝昌志醫師說：不孕症試管嬰兒補助3.0方案的推動，讓醫療團隊在與夫妻討論生育選項時，能更聚焦於合適的療程安排與時程規劃，而非僅受限於經濟條件考量。透過制度化的補助支持，有助於夫妻在初期即建立清楚的生育藍圖，也讓醫病溝通更加順暢。

專家建議善用補助資源 提早建立完整生育規劃

專家提醒，有生育計畫的夫妻可及早了解補助3.0方案的適用條件與申請方式，並於專業醫療團隊評估下，善用政策資源進行完整規劃。不孕症補助3.0方案的核心精神，不僅在於減輕經濟負擔，更希望陪伴夫妻在生育路上，能以更安心、更有準備的方式前行，實現不孕夫妻生育願望。

