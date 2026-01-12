不孕症試管補助3.0正式上路！門檻更友善30歲以上族群申請條件與重點整理

不孕症試管補助3.0正式啟動

為了減輕求子夫妻的經濟負擔並提高生育意願，政府於 2025 年 11 月 1 日正式推出「不孕症試管嬰兒補助 3.0 方案」。高雄健新醫院林政君院長指出，3.0 方案在補助金額與申請條件上有調整，對部分族群而言，申請流程相對更具彈性。

3.0方案三大亮點：補助加碼、門檻降低、分段請領

健新醫院胚胎師姜懿珊表示，近期諮詢不孕症試管補助方案的夫妻人數明顯增加，顯示民眾對新制內容與過往制度差異的關注度提升。對此，林政君院長進一步說明，新方案的核心精神在於「更友善、更貼心」，只要夫妻其中一方具備中華民國國籍，且妻子年齡未滿 45 歲，經醫師診斷需進行體外受精，即可提出申請。

「3.0 方案」重點特色包括：

補助金額加碼：若妻子申請時年齡未滿 39 歲，首次申請最高補助金額可達 15 萬元，後續療程亦有相應補助，大幅減緩不孕治療的財務壓力。

以年齡精準補助：補助次數與金額以「該胎第一次申請時妻子年齡」為準，對年輕族群提供更大支持。

補助分階段請領（按每次療程核給）：補助是依照每胎的不同療程次數逐次補助，每一胎都可以重新開始計算療程次數來申請補助。

把握生育時機 補助制度助家庭更從容做決定

林政君院長表示:「我常跟病人說，時間是生育力的朋友，也是敵人。」女性卵巢最適合懷孕的黃金期是 20 至 30 歲。然而，現代女性多在 30 歲後才考慮生育，3.0 方案正是為了這群「30+」女性量身打造。

林院長表示，臨床上常見夫妻因費用與療程考量而猶豫是否進一步治療，補助制度的調整，讓部分家庭在與醫療團隊討論時，能更完整評估不同選項。

想要可愛寶寶的不孕夫妻，建議選擇經驗豐富團隊及生殖醫學中心合作，並儘早安排初診、在生育意願較早時便開始評估，就有機會找回家的幸福。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67342

