不孕者攝取3種有益食物 避免油膩及高度加工食品
執業中醫師周宗翰表示，不孕症定義是指夫妻未避孕且有規律性生活情況下，經過一年未能成功懷孕。臨床上，通常建議夫妻雙方共同接受檢查。此外，建議攝取三種有益食物，避免油膩及高度加工食品。
女性需評估是否存在排卵功能或荷爾蒙異常、子宮內膜沾黏、輸卵管阻塞、免疫相關疾病等問題；男性則需檢查精子的數量、型態與活動力，以及是否有睪丸造精功能障礙、輸精管阻塞或性功能障礙等情形。然而，仍有相當比例的不孕患者在各項檢查中並未發現明顯異常，卻依然難以受孕，這類情況往往與長期情緒壓力，或身體處於「亞健康」狀態有關。
周宗翰分享不孕症體質調理方面具有良好作用，不僅能協助改善子宮與卵巢功能、營造良好的受孕環境，也可搭配西醫的人工受孕或試管嬰兒療程，以提升卵子品質與整體受孕機率。通常治療前進行體質辨證，臨床上，不孕患者大致可分為腎虛型、肝鬱氣滯型及脾虛痰濕型；若是同時合併氣血虧虛、濕熱及血瘀等問題也需一併調整治療。
周宗翰進一步指出，久坐族群建議增加運動改善骨盆腔循環，過度勞累族群多加休息調養氣血。飲食方面避免油膩及高度加工食品，也不宜過度節食，建議補充三種有益食物，第一，富含葉酸的食物，比如深綠色蔬菜、豆類及適量動物肝臟，備孕期間充足攝取葉酸，有助降低流產風險並預防胎兒神經缺陷。
第二，含鋅量高的食物，比如牡蠣、蝦、生蠔等海鮮類及南瓜籽、腰果等堅果類，有助於男性精子生成與睪固酮分泌，也能提升女性卵子品質；第三，抗氧化食物，包含維生素C（比如草莓、奇異果、番茄）與維生素E（比如胚芽米、糙米、植物油）的食物，可望減少自由基傷害生殖系統。
