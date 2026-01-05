不孝又孬！逆子不准賣房拿女友手機傳LINE：大家一起沒有 老母心碎提告

記者林昱孜／台南報導

台南一名李姓男子因不滿母親黃婦打算出售房產，竟向不斷透過LINE傳送恐嚇字眼，揚言若拿不到錢，將讓母親無法順利交屋，並恫嚇要將「對付建商的手段」用在母親身上。台南地方法院近日審結，認定李男行徑已構成恐嚇危害安全罪，判處拘役40天，得易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，這起家庭糾紛發生於111年4月，李男因反對母親賣房，竟利用不知情女友的LINE帳號，密集傳送恫嚇訊息，「記得，我要340萬，不然妳別想順利交屋跟拿到錢」、「還記得我怎樣去跟建商拿錢的吧，不要逼我把那種手段弄在妳身上」。隨後更傳送語音訊息撂狠話：「我很早就跟妳說過了，妳動到這間房子，要沒有大家一起沒有」。

黃母不堪親生兒子如此精神折磨與威脅，心生畏懼之下報警提告。李男承認傳送訊息，但矢口否認有恐嚇犯意，辯稱自己只是「一時生氣」，傳訊息的初衷是為了母親好，擔心她把房子賣了老了沒地方住，並非真的要加害母親。

台南地院法官審理後認為，李男以恐嚇手段處理家務事。訊息內容中提及的「手段」、「大家一起沒有」等詞語，客觀上已足使人感受到生命、財產受威脅的恐懼。考量李男犯後態度及其犯罪動機，最終判處拘役40天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案仍可上訴。

