不孝軟爛女兒想獨吞房產⋯「出資＋揹百萬貸款」老母心碎提告！結局曝光

記者林昱孜／新北報導

女兒趕租客試圖獨吞房產，幫忙出資、揹貸款的老母親心碎提告打官司。（示意圖／pixabay）

新北市一名黃姓婦人在女兒阿涵（化名）結婚時，幫忙出了100萬頭期款購屋，後來阿涵離婚後，又付了50萬元並承接該房屋全部貸款，後續繳稅、收租、修繕全都由黃婦包辦，但為了方便並未轉移房屋所有權；豈料，女兒竟徑自要求租客搬離，試圖收回房屋，黃婦心碎打官司，新北地方法院審理後認為，房屋歸黃婦所有。全案可上訴。

判決書指出，2008年阿涵結婚與丈夫欲購買新北市某房產，黃婦身為母親，掏出100萬元支付頭期款；3年後阿涵婚姻走到盡頭離婚，前夫要求以原價450萬元買下共同財產，但阿涵無力、也不想負擔，黃婦挺身支付50萬元，並承接300萬貸款，為了移轉方便，約定阿涵爲登記名義人。

該棟房子一直掛在阿涵名下，近年，黃婦發現女兒要求租客搬離，疑似要將房屋回收，因此請律師發函終止借名關係，並提起訴訟討房。新北地方法院審理後進一步調查，房貸、地價、稅金都由黃婦繳納，租屋修繕以及收租也是黃婦負責，就連房地所有權狀都在她手上。

法官指出，此案證據明確為典型「借名登記」，黃婦自始至終爲房屋實際承受人，今欲終止兩造借名登記法律關係，轉移所有權，為有理由，應予准許。全案可上訴。



