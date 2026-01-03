不安就狂發訊息求確認！這3個星座，愛得越深越需要「安全感」

感情裡，有些人只要察覺一點異狀，就會忍不住頻繁傳訊確認狀況。對這3個星座來說，發訊息不是查勤，而是在不安時，試著抓住能讓自己安心的回應。看起來緊張，其實只是太在意。

巨蟹座：情緒一來，確認感受停不下來

巨蟹在感情中本來就偏敏感，只要覺得氣氛有點不對，就會開始反覆確認「你在忙嗎」、「是不是我哪裡惹你不開心」，類似的訊息會一條接一條傳出來。若對方沒有即時回覆，內心的不安反而更放大，只好繼續追問，直到得到明確回應，情緒才會慢慢穩下來。巨蟹也清楚這樣可能讓人有壓力，但越是在意，就越害怕失去。

雙魚座：想太多的時候，訊息成了出口

雙魚在感情裡容易陷入各種假設，只要對方回覆變慢或態度不同，就會開始不停猜測，從擔心對方狀況，一路想到感情是不是出了問題。這時候，傳訊確認成了他們安定情緒的方式，既想知道對方好不好，也想確定彼此的關係沒有變。只要看到回覆，心裡才會鬆一口氣，但下一次不安出現時，還是很容易重來一次。

處女座：需要明確答案，否則放不下心

處女座對感情重視細節，也需要清楚的狀態，一旦感覺對方語氣改變、回訊變少，就會立刻察覺，心裡開始卡住，不問清楚很難安心。於是訊息一條條傳出，只想確認是不是自己做錯了什麼，或關係是否出了狀況。即使知道這樣可能讓人有壓力，處女座仍會選擇追問，因為不確定感，對他們來說更難承受。

