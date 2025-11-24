不定時炸彈！？基隆巷弄滅火器墜落爆炸、碎片四散

滅火器掉在地上，底部被撞破，碎片散落一地。（圖／東森新聞）





基隆通仁街的巷弄內，今天（24）發生滅火器自爆的意外，幸好沒有傷到人。細查發現，原來是將滅火器掛牆上的掛勾嚴重生鏽，導致底部已經繡蝕的滅火器掉落，發生爆炸，而這支滅火器也被發現根本已經過期2年，也不在列管清冊上。但其實鄰近的另一條巷弄，3年前也發生類似事故，當地民眾就很擔心，應該救命的工具，怎麼變成不定時炸彈？

滅火器掉在地上，底部被撞破，碎片散落一地，仔細看，滅火器瓶身和噴頭已經鏽蝕相當嚴重，根本無法使用。附近居民：「這好久了。」

地面上還積滿厚重白色粉塵，原來這支滅火器掉到地上，瓶身受到撞擊，粉末瞬間炸開，還發出巨大聲響，傳到50公尺外，嚇到不少民眾。

里民：「在唱歌還有聽的到，表示聲音是非常的有，鞭炮聲是啪啪啪，它是砰一大聲，煙就起霧了。」

事發就在今日早上10點50分，這支滅火器掛在基隆市通仁街165巷內的牆上，但掛勾已經鏽蝕嚴重，根本HOLD不住滅火器重量。而這個地方距離民宅不到10公尺，住戶平常都會走動，如果剛好有人經過，後果不堪設想。

中山區居仁里長洪文慶：「現在已經年限已久，超過日期，他又沒有來更新，對我們也是造成極大影響。」

追查發現，現場這批滅火器是2020年生產，依照規定，滿3年就該汰舊換新，它們早就過期2年卻沒被換掉，也沒在列管清冊內。

基隆消防局火災預防科長黃琦初：「因為放在戶外沒人管理，民眾隨便都可以移動，有的人就把它拿到他家門口，或是哪裡去吊，拿到它移動的這個地址的消防局，就沒有這個清冊。」

只是早在3年前，類似案件也曾發生，碰的一聲，放在角落的滅火器瞬間炸開，冒出黃白色煙霧，距離這次事發地就只有280公尺遠距離。當年這批滅火器沒有過期，但被認為鋼瓶焊接時有瑕疵，長期置於地面發生鏽蝕，因此陸續汰換掉。

但這回不同廠商和批號的滅火器掛在牆上，卻在汰換過程中被遺忘，救命武器成居民心中的不定時炸彈，只希望相關單位能盡速將有疑慮的滅火器盡快回收。

