不容國共論壇搶版面 賴總統開記者會宣揚台美EPPD成就

賴總統強調執政團隊透過攜手美方，協助台灣產業穩健走向國際；也證明台美兩國正是彼此不可或缺的關鍵夥伴；更喊話立院能跨越黨派藩籬、跳脫政黨窠臼，共同守護得來不易的談判成果。（圖：總統府提供）

台美上週完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD），總統賴清德今天（3日）召開記者會，強調執政團隊透過攜手美方，協助台灣產業穩健走向國際；也證明台美兩國正是彼此不可或缺的關鍵夥伴；更喊話立院能跨越黨派藩籬、跳脫政黨窠臼，共同守護得來不易的談判成果。（張柏仲報導）

對於台美完成第六屆EPPD對話、並簽署「矽盛世宣言」及「台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security），賴總統強調從他上任後，執政團隊除了繼續推進「台美21世紀貿易倡議」的下一輪談判，也密切關注美國總統候選人以及當選人的經貿政策；也因此，去年4月美國宣佈新關稅政策後，府院執政團隊第一線談判成員就全程掌握、全員投入、全盤兼顧、全力以赴來因應變局。經過九個月的努力，已經在上個月完成「台美對等關稅談判」，並取得國人滿意、讓世界稱羨的成果。

廣告 廣告

賴總統也說明本次EPPD會議的進展，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對決、關鍵礦物合作、第三國合作以及雙邊合作四大支柱；並進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向：第一、強化經濟安全，強調本屆會議台美簽署「矽盛世宣言」及「台美經濟安全合作聯合宣告」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾；第二、打造創新經濟，讓台美形成最具戰略互補的夥伴關係，共創富貴繁榮；第三、這是歷屆以來最為多元、也最全面的一次會議，清楚顯示台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度連結，台灣與美國正是彼此繁榮未來不可或缺的關鍵夥伴。

賴總統強調，接下來台灣將加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法治環境；並在互信互利基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網路。總統也期盼後續立法院審議台美關稅協議能秉持專業、依法審查，跨越黨派藩籬，跳脫政黨間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。