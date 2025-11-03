不容屠殺基督徒！川普威脅奈及利亞開戰

奈及利亞報紙報導川普威脅對該國動武（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普，不能接受屠殺基督徒的情況發生，他把砲火對準奈及利亞，揚言再不遏止伊斯蘭教徒屠殺基督徒，美國就會出兵。川普主張基督教在奈及利亞面臨生存威脅，而且激進伊斯蘭主義分子是這場大規模屠殺的罪魁禍首。奈及利亞是石油輸出國組織（OPEC）成員，也是非洲人口最多的國家，同時經常接受美國援助，光是今年為了打擊伊斯蘭組織地軍事武器，就獲得了 5.5 億美元。現在，川普威脅，美國可能會荷槍實彈，澈底剿滅正犯下這些可怕惡行的伊斯蘭恐怖分子。

無法容忍伊斯蘭主義份子屠殺基督徒！美國總統川普警告，如果奈及利亞不阻止大量屠殺基督徒的慘況，美國可能會真槍實彈、火力全開，動手解決。

記者：「關於奈及利亞，請問您是否預見美軍會部署地面部隊或進行空襲？」

美國總統 川普：「可能吧，有很多可能。我預見很多事情。他們在奈及利亞殺害創紀錄數量的基督徒。」

「是的，戰爭部正在準備行動」，美國國防部長長赫格塞斯（Pete Hegseth）轉發川普的貼文，坦承動武的可能。

站在空軍一號上，川普坦承，可能派兵或空襲奈及利亞，五角大廈也在備戰。川普警告，奈及利亞最好趕快剷除可怕的伊斯蘭份子，否則美國會立刻停止對奈及利亞的所有援助。

美國總統 川普：「那一地區對基督徒的殺戮非常嚴重，而且數量非常龐大。我們不會讓這種事繼續發生。」

但川普口中「屠殺基督徒」，真的是這樣嗎？

奈及利亞總統發言人丹尼爾·布瓦拉指出：「有關尼日利亞存在針對基督徒的迫害或種族滅絕的報告或說法是錯誤的。無論是前提還是結論都不正確，並無數據支持。」

奈及利亞總統提努布（Tinubu），反駁川普說奈及利亞是缺乏宗教寬容的國家。奈及利亞外交部也發表聲明，無論種族、信仰和宗教，政府會繼續捍衛所有公民，而美國也永遠是密切的盟友。

奈及利亞總統發言人布瓦拉說明奈國與美國的友好關係：「我們知道川普對奈及利亞有好感。川普是第一位解除對奈及利亞軍售禁令的美國總統，他透過行政命令，在 2017 年左右批准對奈及利亞出售武器。」

奈及利亞人口超過 2.3 億，是非洲人口最多的國家，石油產量也極高；另外，美國經常援助奈及利亞的醫療、國防和人道救援等，光是今年的軍事武器金額，就高達 5.5 億美元。國內有 200 多個族群，穆斯林與基督徒大致各佔一半。根據報導指出，過去十幾年，伊斯蘭基本教義組織「博科聖地」，造成了數萬人死亡。2014 年，他們綁架了兩百多名女學生，大部分都是基督徒，引發全球公憤。

但非洲研究員卻反指，其實多數受害者是穆斯林。

非洲研究中心研究員山繆指出：「博科聖地暴力的大多數受害者是穆斯林。這也是我們說不應該、也不恰當將這場衝突簡化為宗教問題；對奈及利亞人而言，他們只想安心入睡。政府未能保障安全，才導致各種敘事出現，但根據事實與數據，這不是基督徒種族滅絕。」

教堂裡，碎片滿滿、血跡斑斑，還有經歷爆炸躺在擔架的傷患，到底誰是被害者，沒有人說了算。

卡杜納居民比諾蘭嘆道：「大家都累了，我覺得是時候結束了。如果這個國家準備好向前走，那我認為我們該採取行動，制止這些殺戮。」

人民累了，川普要救援，但奈及利亞政府深知，這一招是川普擅長的遊戲。

「唐納·川普總統有一種方式，或說是一種獨特的風格，通常是透過發表尖銳而有力的推文，來迫使對方坐下來談判。」奈及利亞總統發言人布瓦拉指出川普的談判策略。

奈及利亞歡迎美國的裝備，不是美國的軍隊。

「目前我們使用的是 Super Tucano，但我們尚未獲准取得 F-15、F-18 和 F-22，現在從美國取得這些裝備仍然困難。」奈及利亞總統發言人布瓦拉說明。而非洲研究中心研究員山繆也進一步指出：「奈及利亞多年來一直是美國的重要夥伴，因此任何能協助我們打擊恐怖主義的，不只是恐怖主義，還包括整體不安全狀況的援助，我們都很歡迎。」

說到底， 這看起來是政府的外交斡旋。

不過，奈及利亞人民要的很簡單，殺人犯帶給受害者的痛苦，到底該怎麼辦？

大主教約瑟夫·亞里激問道：「我們只想知道，對那些殺人的人要怎麼處理？這是我們關心的問題，而不是否認。沒有人能否認，至今為止被殺害的大多數人，我們仍在承受痛苦，但問題是，對那些殺害我們摯愛之人的人，你們打算怎麼做？」

